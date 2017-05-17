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《謠言終結站》催熟綠頭香蕉 不會致癌安心吃
2017-05-17
記者林彥彤／台北報導
天氣回暖，去年搶種的香蕉也正值產季，不過日前網路就有傳聞指出，「香蕉若頭尾綠色，其他部位黃色，疑似是頭部有塗催熟劑，小心吃了容易罹癌」。農委會澄清，消費者吃香蕉時，催熟劑早就揮發了，不必擔心。
農委會農試所長陳駿季說明，香蕉「催熟」是行之有年的作法，這是因為香蕉初採收時，是完全無熟的狀態，因此在運輸過程中，會放入合法催熟劑乙烯（氣體狀），等到運到賣場或市場時，就開始轉色。
陳駿季說，香蕉顏色的變化與熟成度有關，每根香蕉因在賣場或市場堆疊的位子不同，加上部分產品品種特殊，如寶島蕉無法完全成熟，其熟成度也就反映出不同的外皮顏色，與催熟劑無關。
對於網路傳言「催熟劑乙烯會致癌」，林口長庚醫院毒物科主任顏宗海回應，乙烯致癌的說法是沒有學理根據的。因為使用乙烯氣體幫助催熟是相當成熟的技術，加上隨著產品摘下、運送到最後擺放陳列，殘留在水果上的乙烯量已很少，甚至沒有，民眾無須擔心。
顏宗海說，香蕉是屬於高纖維量的水果，幫助身體代謝脂溶性代謝物，營養價值高，唯一要留意的是，香蕉也是高鉀水果，對於腎臟病患者或是長期洗腎的患者要特別控制食用量，嚴重者甚至最好不要吃，以免誘發高血鉀症，導致心律不整。
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