《謠言終結站》科學中藥加澱粉藥效差？ 中醫師和藥師︰不輸水藥

2017-05-16

記者蔡淑媛／台中報導

坊間傳言「科學中藥加澱粉，中藥成份少、藥效比傳統水煎藥差」，中醫師和藥師澄清，中藥粉也是藥材經煎煮、萃取濃縮，加上澱粉等做賦型劑固化的濃縮中藥粉，中藥材比例和藥效都不輸「水藥」（即傳統的抓藥材後，加水煎煮）。

中國附醫中西醫結合科主任黃國欽指出，一般濃縮藥粉是由5到10倍的中藥材濃縮而成，換算還原後，與醫師開出中藥帖差不多，只是「水藥」劑量可依病人狀況調整，中藥材共同煎煮有加乘療效或減毒作用，但煎煮「水藥」的技巧和劑量也會影響藥效。

加了賦型劑 方便保存、調劑、服用

中國附醫中藥局主任蔡邱轔說，「科學中藥」包括現今各中藥廠製售的粉（粒）、丸劑和濃縮中藥粉，本質與傳統水煎藥差不多，在中藥材煎煮後，萃取濃縮為「浸膏」，因為是液態，不方便保存，且較易孳生細菌，需加上賦型劑，再「噴霧造粒」成固體。

蔡邱轔表示，為維持濃縮藥粉的中藥比例、藥性與保存，依法規定賦型劑為澱粉、植物纖維粉等，與「浸膏」比例為1比1，最多為3比1，製成藥粉。目前政府只准許各藥廠按照古籍方劑、經典（例如《傷寒論》、《金匱要略》等）所記載的「固有成方」像「加味逍遙散」、「小清龍湯」等，或「單味方」如當歸、川芎等製成科學中藥。

蔡邱轔說，科學中藥的濃縮藥粉具有方便保存、調劑、服用，氣味也較易入口等優點。

黃國欽醫師表示，濃縮藥粉會在腸胃道停留較久，也能達到很好的療效，只是必須選擇信譽良好的GMP藥廠，目前健保僅給付科學中藥的濃縮藥粉，且點數有限；而健保完全不給付「水藥」，民眾需自費購買中藥材。