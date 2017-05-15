《謠言終結站》涼拌小黃瓜+滷花生 不會拉肚子
2017-05-15
記者林彥彤／台北報導
夏天到了，涼拌小黃瓜搭配滷花生是很常見的開胃小菜，不過，近日網路上傳出「小黃瓜不能與滷花生或芹菜搭配吃，若與滷花生一起吃，容易腹瀉；搭配芹菜吃則容易破壞維生素C，影響人體營養吸收」；對此，營養師表示，只要在適度的溫度下保存，並注意衛生，確保食材沒有問題，這三種食物一起吃，並不會影響健康。
網路傳言指出：「小黃瓜中含有丙醇二酸，能有效地抑制醣類物質轉化為脂肪，對減重或預防冠心病有很大的好處，但若與滷花生一同吃下，對於腸胃不好的人，恐引起嚴重腹瀉；此外，小黃瓜也不能與芹菜一起吃，因為其中含有一種維生素C分解酶，如果與富含豐富維生素C的芹菜一起吃，就會導致食物中的維生素C嚴重被破壞，進而降低人體吸收。」
台灣癌症基金會營養師鄭欣宜澄清，小黃瓜與滷花生一起吃，兩項食物並不會互相牴觸而造成腸胃道不適；而小黃瓜雖內含維生素C分解酶，但能分解維生素C的量並不大，所以與芹菜一起吃也是沒關係的。
鄭欣宜表示，涼拌小黃瓜與滷花生都需要貯存於低溫7度C以下的冷藏空間中，否則夏天氣溫高，未妥善保存很容易會產生質變或滋生細菌等，進而導致食用者出現腹瀉不適的情形。另建議攝取芹菜多採現洗現吃方式，避免過度烹煮造成水溶性維生素Ｃ流失。
此外，鄭欣宜提醒，夏天吃涼拌小黃瓜可消暑又補充纖維，但通常也會添加鹽與醋等調味料，有心血管疾病或是腎臟病史的民眾應避免食用為宜。
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