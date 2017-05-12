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到宅沐浴車 讓失能者好好洗澡

2017-05-12

許多身心障礙、身體失能者長期臥床，洗澡對他們來說是很大的享受。衛福部推動長照2.0，目前已有許多縣市提供到宅沐浴服務，「到宅沐浴車」服務超搶手，方便進入家中為失能者進行全身式的沐浴服務。

沐浴車團隊由一名護理師及兩名照顧服務員組成，駕駛配有行動組合式浴槽等配備的到宅沐浴車。

社會及家庭署簡慧娟署長表示，到宅沐浴服務對象包括罕病臥床、癌末、植物人、小兒麻痺、中風、重度身心障礙等中重度失能、無法自理的臥床長輩，可向地方社會局或長期照顧管理中心詢問。

（記者吳亮儀）

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  • 到宅沐浴車超搶手，對失能者家庭提供沐浴服務。（記者吳亮儀攝）

    到宅沐浴車超搶手，對失能者家庭提供沐浴服務。（記者吳亮儀攝）

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