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無創消融縮小肌瘤 她懷孕要當媽媽了

2017-05-09

記者蔡淑媛／台中報導

小心子宮肌瘤可能造成流產或不孕！34歲的林小姐子宮肌瘤但無明顯症狀，婚後一度流產又久久不孕，才發現肌瘤已長到像小西瓜般、達12公分，去年2月經無創海扶刀手術消融縮小肌瘤，現在懷孕37週即將臨盆，開心迎接第一個母親節。

中山附醫婦產部主任應宗和、醫師沈煌彬指出，不孕婦女約27%有子宮肌瘤，其造成不孕原因包括會壓迫子宮、妨礙胚胎著床、讓子宮收縮或是造成子宮變大、分泌物變多，使卵子受精困難等，肌瘤也會佔據血流營養供應，影響懷孕。

林小姐5年前因經期遲到而就醫，發現有5公分大的子宮肌瘤，但因症狀不明顯而不理會，直到4年前結婚，曾懷孕2個月流產，而後不再懷孕因而心急，再度就醫時發現肌瘤已長大到12公分，因此造成不孕。

應宗和指出，林小姐害怕傳統開刀切除恐傷及子宮，去年接受海扶刀手術，由體外將超音波聚焦子宮肌瘤，產生高溫消融肌瘤，使組織壞死被人體逐漸吸收，林小姐的肌瘤在6個多月後縮小成7公分，也成功自然受孕，本月即將生產。

林小姐昨天開心分享經驗，呼籲想當媽媽者就要積極治療，也不要輕忽任何可能不孕原因。

婦產科醫師吳珮如說，國內婦女約1/3有子宮肌瘤，如果無症狀，只要追蹤即可，如果出現下腹悶脹感、性交痛、頻尿、解尿困難、便秘、經血過多（嚴重可能造成貧血）或不孕等狀況，就要治療，而生長速度快、大於8公分，內科治療無效者，則會建議手術。

應宗和指出，有子宮肌瘤的婦女在排除其他婦科疾病等問題後，利用海扶刀消融子宮肌瘤是治療不孕的一項選擇，該手術無傷口、不留疤，減少手術出血量大及摘除子宮的風險，但必需自費、健保未給付。

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  • ▲林小姐子宮肌瘤有12公分大，經海扶刀消融後6個月縮小成7公分，也順利懷孕。 (記者蔡淑媛攝)

    ▲林小姐子宮肌瘤有12公分大，經海扶刀消融後6個月縮小成7公分，也順利懷孕。 (記者蔡淑媛攝)

  • ▲林小姐利用海扶刀消融大型子宮肌瘤後成功受孕，現在懷孕37週將生產，準備要當媽媽了，治療醫師應宗和等人為她開心祝福。(記者蔡淑媛攝)

    ▲林小姐利用海扶刀消融大型子宮肌瘤後成功受孕，現在懷孕37週將生產，準備要當媽媽了，治療醫師應宗和等人為她開心祝福。(記者蔡淑媛攝)

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