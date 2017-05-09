罹類風濕關節炎 早治療可改善
2017-05-09
記者林彥彤／台北報導
65歲類風濕關節炎患者牟女士分享，26歲發病的她，疾病來得又兇又猛，生完小孩不到1年，身上關節就出現劇烈疼痛、僵硬、麻和紅腫不適感，甚至連帶小孩的力氣也沒有，還必須把工作辭掉；直到在北榮確診是罹患類風濕關節炎並接受治療後，病情才改善，更重要的是可維持生活功能，不必再依賴家人照顧。
高雄醫大附設醫院免疫風濕內科主治醫師蔡文展指出，全台約有10萬名類風濕患者，目前致病原因不明，只知好發於40歲以上民眾、女多於男，患者因免疫系統被激發，進而攻擊身體組織，產生關節疼痛、紅腫、僵硬等不適感，嚴重侵蝕到關節時，患者手、腳關節會嚴重變形，導致難以行走或從事日常生活工作等。
過去治療藥物效果較不好，現今除了止痛藥物，還有小分子的口服藥物，有80%患者病情可明顯改善，另也有生物製劑皮下注射，患者可與醫師討論，選擇適合自己的治療方式。為幫助更多病友，中華民國類風濕性關節炎之友協會特別推出「RA好口福」小手冊，分享病友故事及面對疾病生活的小方法等，有需要民眾可索取。
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