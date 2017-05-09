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茶葉蛋、鹽酥雞配可樂 壯男吃到抬不起「頭」

2017-05-09

記者方志賢／高雄報導

高雄一名35歲、未婚男性，最近手淫DIY時「那話兒」卻抬不起頭來，試著以補藥燉雞睪丸、腰子食用，仍不見起色，求助泌尿科醫師，原來他血脂肪超標，加上他每天至少2顆茶葉蛋及鹽酥雞配可樂，導致高血脂雪上加霜，陰莖勃起功能更是「一蹶不振」。

阮綜合醫院泌尿科醫師陳育典表示，這名患者身高169公分、體重60公斤，體型適中，沒有吸菸、飲酒等習慣，作息也正常，但檢查性功能相關的男性荷爾蒙「睪固酮」卻不足，另總膽固醇及三酸甘油酯也都偏高，有嚴重高血脂問題。

陳育典說，進一步詢問，患者非常愛吃鹽酥雞及茶葉蛋配可樂，每天至少2顆茶葉蛋及大塊鹽酥雞排配可樂，加上因勃起功能「欲振乏力」，向母親表示自己腰痠，可能「敗腎」，媽媽到中藥行買補藥燉高膽固醇的雞睪丸、腰子給他食用，讓高血脂更加嚴重。

醫師指出，男性陰莖勃起障礙與心血管疾病的風險因子相似，包括糖尿病、高血壓、高脂血症、憂鬱、肥胖與抽菸等，陰莖勃起的程度也暗示著血管內皮功能與心血管的健康程度。因為供應陰莖的動脈血管直徑比心臟與大腦都小，因此陰莖會比身體其他器官更早也更容易出現缺血症狀。

陳育典表示，患者因心血管功能疾病導致陰莖勃起障礙，要求他戒掉不良飲食習慣，評估可自費的「低能量體外震波儀」配合藥物治療，改善陰莖充血情況。目前患者已完成4次治療，陰莖勃起功能獲明顯改善。

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  • ▲醫師指出，患者因高血脂，心血管功能疾病導致陰莖勃起障礙，改善飲食並治療後，勃起功能獲改善。（記者方志賢攝）

    ▲醫師指出，患者因高血脂，心血管功能疾病導致陰莖勃起障礙，改善飲食並治療後，勃起功能獲改善。（記者方志賢攝）

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