健康聚寶盆》 銀髮族咀嚼困難 多吃魚肉補充「蛋白質」
2017-05-07
圖．文／倪曼婷
蛋白質是人體不可或缺的三大營養素之一，包括：肌肉組織、結締組織、荷爾蒙等，大多是由蛋白質組成。蛋白質也具有維持體內體液平衡、參與免疫反應、製造荷爾蒙及提供熱量（每1公克蛋白質提供4大卡）等功能。
隨著年齡增長，銀髮族的咀嚼功能稍有困難，漸漸會覺得肉類較硬不易吞嚥，這時，魚類便是很好的選擇。35公克的魚類約含7公克蛋白質，且魚肉肌肉纖維較短，質地軟嫩，適合咀嚼能力不佳的銀髮族食用。
但建議吃魚肉時，先剔除魚皮後再食用，其實魚皮並沒有補充膠原蛋白的功效。
膠原蛋白是人體中的一種蛋白質，可在體內自行合成，但合成過程中，必須藉由維他命C輔助，水果當中則含豐富的維他命C，若想補充膠原蛋白，應是攝取足夠的蛋白質（肉、魚、豆製品、蛋及奶類）搭配水果，便可在體內自行合成膠原蛋白，並非多攝取魚皮。
◎營養師上菜～清蒸鱈魚
●食材（約2-3人份）：扁鱈（大比目魚）200克，以及適量的青蔥、薑、醬油和糖。
●製作過程：魚洗淨，並將青蔥及薑切絲，將蔥絲分做兩部分。將魚肉、薑及一部分蔥放入盤中，淋上醬油，並加入適量糖。放入鍋中清蒸約20分鐘至熟，熟後再放入另部分蔥絲燜3分鐘後即可上桌。
（作者為彰化基督教醫院營養師）
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◎健康小叮嚀：
●食用時，勿拌湯汁。因為肉湯中富含鉀及普林，尤以腎臟病及痛風患者需特別注意。
●攝取魚皮無法補充體內膠原蛋白。（倪曼婷）
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