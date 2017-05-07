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增加乳癌罹患率? 「一天一杯豆漿沒問題」

2017-05-07

文／洪凱婷

常在病房聽到正在接受化學治療的乳癌患者詢問：「營養師！我是不是不能吃豆腐、豆漿、豆干等黃豆製品?因為會增加乳癌罹患率或復發機率？ 」也有病友問我：「朋友送的人參、靈芝、雞精等補品，可不可以吃？」

病人對於黃豆及其製品常有食用疑慮，往往是從網路或朋友得知不正確的飲食觀念，在很多東西不敢吃情況下，造成進食量下降，熱量及蛋白質攝取不足，卻額外又想靠補品來提升免疫力。

乳癌是我國女性好發癌症第一位，根據106年5月4日衛生福利部國民健康署公布的「103年癌症登記年報」，好發年齡層約40-69歲之間，以45-49歲最高，其次為50-54歲，而乳癌在女性癌症死亡率排名為第4位，女性罹患乳癌的病例，也有年輕化趨勢，中位數為54歲，出現不少30-40歲個案，女性罹患乳癌的病例，有年輕化的趨勢。這可能跟平時飲食不當、熬夜晚睡、肥胖及缺乏運動等有相關性。

豆魚肉蛋類是優質蛋白質的來源，對於純素食者，黃豆及其製品為主要的蛋白質來源。

黃豆中的「大豆異黃酮」成分，有許多病友都會擔心，甚至認為攝取黃豆及其製品會促進乳癌的復發風險，在過去有許多研究指出，大豆異黃酮不會增加乳癌的風險，反而能夠降低乳癌罹患機率。

攝取超大量的大豆異黃酮 才有風險

2014年有一篇提到大豆異黃酮攝取量對乳癌有影響的文獻指出，超大量的大豆異黃酮攝取（每日攝取大於225毫克）才有可能增加乳癌復發的風險。

事實上，豆漿中的大豆異黃酮濃度並不高，平均每100CC豆漿僅含有10毫克的大豆異黃酮，然而人體無法直接吸收，僅有少部分會轉變成可被吸收的形式，必須長期進食到每日10份以上黃豆製品，才會攝取超過225毫克。一般人攝取一天一杯豆漿，約260CC是可以的，無須太擔心。

（作者為衛生福利部桃園醫院營養師）

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  • 婦女不必擔心吃豆製品會增加罹患乳癌機率；圖為情境照，圖中人物與本文無關。

    婦女不必擔心吃豆製品會增加罹患乳癌機率；圖為情境照，圖中人物與本文無關。

  • 一天喝一杯豆漿，約260CC是可以的，無須太擔心。（記者林彥彤攝）

    一天喝一杯豆漿，約260CC是可以的，無須太擔心。（記者林彥彤攝）

  • 豆類食物可提供優質蛋白質。（記者蔡淑媛攝）

    豆類食物可提供優質蛋白質。（記者蔡淑媛攝）

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