一中承諾書 恐半數大學都簽了
〔記者林曉雲、彭健禮／綜合報導〕我國大學簽署中生研修承諾書的風波愈演愈烈，據教育部初步了解，全國一百五十七所大專校院，恐一半以上都簽署了「類似」承諾書，除了台灣大學、成功大學、清華大學、交通大學、中興大學、中山大學、高雄大學、東華大學、台東大學等國立大學，還有文化、東海、世新等私立大學，台灣科技大學、雲林科技大學也上榜，至於輔仁、淡江、逢甲則還在查。
教部兩週內查完 視狀況議處
教育部長潘文忠表示，兩岸人民互動應以「兩岸人民關係條例」為基準，若簽署的書面文件內容觸法，就涉及相關罰則，會視實際簽署文件內容進行議處。
依據「兩岸人民關係條例」規定，我國學校與中國學校的書面約定應先向教育部申報，內容不得違反法令規定或涉有政治性內容，否則可罰款一萬至五十萬元，且要限期改善。
據了解，中國不僅是研修生要求承諾書，連姊妹校交換生也要求承諾書，承諾書儼然已成為中國研修生來台讀書的應備文件，而且已行之多年，例如清大早在二○一○年就已簽署，台大二○一二年也簽過承諾書；但也有大學如台科大是姊妹校交換生要求簽署不涉政治議題的承諾書。
教育部政務次長蔡清華表示，有些大學與中國往來較多，時常遇到出具承諾書的要求，較少招收中生的大學，遇上中方要求簽署文件的態樣、過程和內容不盡相同，教育部兩週內會全部查完，將與陸委會討論如何依法論處。
潘文忠強調，教育部非常鼓勵台灣的大學與中國的大學有更多、更好的交流，但應基於對等、互惠、尊嚴的基本立場。
台大稱去年八月後只出聲明書
台大主秘林達德說明，大約從二○一二年開始，台大也簽過承諾書。去年蔡英文選上總統之後，中國研修生要求台大出具承諾書的需求突然「爆量」，校方考慮違反承諾可能有後遺症，去年八月十六日後只出具「聲明書」，中國浙江省的大學生因此不能來，「這是沒辦法的事」。
被轟自降格調 學術自由倒退
全國教師工會總聯合會理事長張旭政表示，各大學簽署不談「一中一台」、「台獨議題」的承諾書，是自我設限、自降格調；特別是在中國的要求下簽署，等於接受了中國對學術自由的箝制，這是大學自治的濫用，學術自由的倒退。
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