「健保調整藥價」 預估年省57億

2017-03-04

記者吳亮儀／台北報導

健保署新公布藥價調整，共計調升332項藥品、調降7331項，平均降幅約3.5%，預計可替健保基金減少藥費支出57.1億元，預計4月生效。

為了調整健保藥價支出，每年會針對超出藥費支出目標值額度做調整，每年調整品項數不一，從6000多項到1萬多項都有。

這次調降支付價的7000多項藥品中，用量前10名的藥品治療用途包括降血脂、抑制血小板凝集、抗腫瘤、降血壓、抗風濕病等，特別是「三高」患者的用藥最多，這些患者粗估至少500萬人。

健保署組長施如亮說，藥價調整只影響到健保支付給醫院用藥藥價，跟民眾支出無關。對於臨床治療必要藥物和罕見疾病藥物藥價，健保署都沒有做調整，避免影響病患用藥。

對於藥價調整，醫院常被詬病因此換藥，恐影響病患的習慣用藥，就診時或拿到藥後，還得確認是否和之前的藥一樣。

對此，施如亮說，健保署曾經監測，過去一年內醫院換藥比率約0.3%，比率很低，雖不否認藥價調整多少會讓醫院換藥，但這絕非換藥主因。

施如亮強調，健保每年有有新藥納入給付，醫療費用一定會增加，每一次的藥價調整可緩和藥費支出的成長，並調整各項給付的效益，可運用在支付如癌症、重大疾病、罕病、老化引起疾病新藥及適應範圍擴大。