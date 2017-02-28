機捷自由試乘爆人潮 A1站上車要等3小時

2017-02-28

〔記者甘芝萁／台北報導〕昨天是桃園機場捷運正式營運倒數第三天、也是延長試營運服務時間的首日，不少民眾利用連假免費試乘，機捷A1台北站湧入三萬五千人次，須等三個小時才上得了車，不少人抱怨連連。

桃園機場捷運三月二日起將正式營運，營運時間從早上六時到晚上十一時；昨起到三月一日更拉長自早上七時到晚上九時。消息傳出，不少民眾趁著二二八連假體驗機捷。

創紀錄 昨全線運量約15萬多人次

A1台北車站乘客數昨天寫下試營運的新高紀錄，A9林口站因緊鄰三井outlet、A18高鐵桃園站旁有華泰名品城，這兩站也有約一．五萬人次運量。桃捷公司表示，估計昨日全線運量約為十五萬餘人次，同樣創了紀錄。從二月二日試營運開始到昨日，總運量累積達一一○萬人次。

今明兩天是試營運期免費搭乘最後兩天，桃捷公司表示，會在票閘口，或上下階梯等區塊，以拉起紅絨繩等方法管制，避免發生推擠。並建議民眾到A1台北車站以外的鄰近各站搭乘，不僅節省時間且容易進出。