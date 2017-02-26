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論文造假風暴／要楊泮池辭校長 台大︰沒有理由！

2017-02-26

〔記者蕭玗欣、林曉雲、陳炳宏、王捷／綜合報導〕台大校長楊泮池在校方調查教授郭明良假造論文案中全身而退，外界質疑不斷。台大學術副校長郭大維說明，楊泮池擔任部份論文共同作者，確實有重大貢獻，共同掛名論文也未捏造實驗數據，「沒有理由楊泮池須為此辭職」。教育部和科技部則表示，已各自成立調查小組調查，結果將互相確認，做出不矛盾的認定。

此外，立法院已要求兩部會至立院做業務報告。立委指出，後續對於學術倫理的部分，會在相關法條上做出更嚴謹的補強，遏止違反學術倫理的狀況發生。

審查楊 3校內委員迴避

郭大維昨天上午出面向社會大眾鞠躬道歉，也公開台大特別委員會的書面報告。他表示，特別委員會獨立運作，九名委員包括學術副校長和教務長，但調查到與楊泮池相關論文時，兩人就退出，另一位委員也因迴避條款退出。剩下六人都是校外人士；三位是中研院院士，另外三位在國外任職，其中一人是外籍人士。六人一致認為楊泮池不需辭職。

楊全身而退 台大提3說明

楊泮池為何全身而退？特別委員會提出三大部分：第一，楊泮池在擔任共同作者的論文中，除了提供細胞株，也貢獻臨床實驗構想和建議研究方向，確有重大貢獻。其次，楊、郭共同掛名的論文中，錯誤圖片及造假數據都出自郭明良團隊。

因校長身分額外究責 不合理

委員會比對國內外案例，例如因陳震遠論文案下台的前教育部長蔣偉寧，在共同掛名論文中無任何貢獻、只是掛名。委員會認為，楊泮池若「

僅因校長身分就要承擔額外罪名，並不合理」。

郭明良喊冤 會拿證據釐清

郭明良昨天則喊冤強調，絕無涉及造假行為或掩蓋他人造假行為，會持續提供證據釐清。

至於同樣涉及違反學術倫理的成大醫學檢驗生物技術系助理教授陳百昇，校方指出，待收到台大公文，將由系所、校方召開教評會議處。

教部將追回郭的獎章及獎金

教育部及科技部除就此案組成外聘學者專家獨立調查小組，高教司長李彥儀表示，郭明良當初獲得第五十二屆學術獎，研究成果中，包括被認定違反學術倫理的論文，因此將追回學術獎獎章及獎金六十萬元。科技部則規劃成立專責的「學術倫理辦公室」，持續推動相關學術倫理精進措施。

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  • 台大校長楊泮池在校方調查郭明良假造論文案中全身而退，引發外界質疑，圖為台大校園傅鐘。（資料照）

    台大校長楊泮池在校方調查郭明良假造論文案中全身而退，引發外界質疑，圖為台大校園傅鐘。（資料照）

  • 台大學術副校長郭大維昨出面說明郭明良案調查結果。 （記者蕭玗欣攝）

    台大學術副校長郭大維昨出面說明郭明良案調查結果。 （記者蕭玗欣攝）

  • 楊泮池案的質疑與回應

    楊泮池案的質疑與回應

  • 台大校長楊泮池在校方調查郭明良假造論文案中全身而退，引發外界質疑。（資料照）

    台大校長楊泮池在校方調查郭明良假造論文案中全身而退，引發外界質疑。（資料照）

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