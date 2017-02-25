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挪用私校退撫基金 陳璽安遭起訴

2017-02-25

前國策顧問、稻江科技暨管理學院創辦人陳璽安，利用擔任私校教職員退撫離職資遣儲金管理委員會執行長之便，4度指示基金管委會幹事顏聖珠、稽核組長林秀春、會計組長黃靜惠，挪用世新等9間大學公款共1.4億多元，用來償還稻江貸款及女兒房貸；陳璽安、顏聖珠已認罪並歸還款項，台北地檢署昨依違反公益侵占罪將4人起訴。

起訴書指出，94年至97年間，陳璽安因財務問題需周轉，涉在辦公室內指示顏聖珠等3人，配合他年度財務所需金額，挪用部分會員學校公款供他周轉，3人怕不從恐影響工作同意配合，並於各年度7月會計師查核時，將前1年度挪用的公款存回。

（記者錢利忠）

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