《謠言終結站》不吃澱粉就會瘦? 當心缺鈣「肉鬆」

2017-02-23

記者羅碧／台北報導

坊間流傳「不吃澱粉就會瘦」，不過營養師並不建議，除非是特殊疾病患者或是特殊需求要限制飲食，否則一般人不吃澱粉有可能導致身體從肝醣及肌肉組織獲得能量，不僅不持久，甚至可能引發低血糖、缺鈣、骨鬆等危險。

常有藝人或名人分享「晚餐不吃澱粉」瘦身成功經驗，也有不少人極度推崇完全不吃澱粉、限制蔬果攝取量而主張攝取高蛋白質的「生酮飲食法」。

對此，台北馬偕醫院營養師趙強表示，其實肥胖的成因很多，不單單是只限制某一類食物就可以達成。根據農委會1984年的統計，國人平均每人一年吃掉84公斤的白米，但是到了2008年攝取量將近減少一半，平均每人一年只吃48公斤的白米，可是胖子並沒有因此減少，反而更多人有肥胖問題，其中成因有可能是吃麵包、加工食物、肉類等熱量來源更多，還有生活作息不正常，以及運動量減少等各種情況同時存在。

趙強說明，減肥不吃澱粉的減重效果有一部分是因為所產生的酮體有利尿作用，減掉身體的水分，但同時會產生另一個問題，那就是人體必須要有能量來源。

這時候除了從飲食中的蛋白質與脂肪來獲得能源外，身體會先利用肝臟中的肝醣做為熱量來源，當肝醣消耗殆盡時，就會轉為利用肌肉組織做為能量來源，這也就是有些人在減重過程中，會出現肌肉鬆弛等情況。

當能量不足時，也會缺乏體力做肌力和體能訓練。雖然有些運動員可能會透過攝取高蛋白質的「生酮飲食法」保留自己的體力，可是卻也帶來肝、腎負擔加重等其他狀況。

臨床上也發現，癲癇患者為了減少腦部放電會採取「生酮飲食法」，也就是不吃澱粉，限制蔬果攝取量，吃高蛋白質食物，可是常有病人吃兩星期就會撐不下去，但為了控制病情，只好繼續下去；值得注意的是，長期高蛋白質會導致酸性尿，鈣質流失，易出現骨鬆、腎結石等問題。

趙強的建議是，可以減少澱粉的攝取，但不要完全不吃，尤其是糖尿病患者如果不吃澱粉，會造成低血糖；至少從減少份量做起，例如若一次吃100公克米飯（相當於半碗）的熱量是140卡，等於兩份主食，然後再依個人的需求，選擇糙米飯或是地瓜等易有飽足感的澱粉做起。