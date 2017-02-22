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腹瀉群聚74起 8成感染諾羅

2017-02-22

記者林惠琴／台北報導

衛福部疾管署昨公布最新疫情監測結果，上週腹瀉門急診就醫約14萬3000人次，創下今年單週新高，是農曆春節達高點後，再次出現升溫趨勢，且共通報21起、涉及147人的腹瀉群聚案件，其中約7成發生在校園。根據疾管署資料顯示，今年共發生74起腹瀉群聚事件，其中62起為諾羅病毒感染，占比84%，去年9月發現、與日韓相同的新型諾羅病毒GII.2，多數民眾尚缺乏免疫力，發生地點主要是校園，尤其國小與幼兒園，其次是餐飲旅宿業、旅行團。

疾管署副署長羅一鈞提醒，目前仍為病毒性腸胃炎好發季節，諾羅病毒經常透過糞口途徑傳染，尚無特效藥可治療，因此準備食物或用餐前、如廁後要記得勤洗手，烹調食物時也要使用安全的食材來源，且煮熟再食用，尤其貝類等水產品。

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