罹乾癬被當性病 受歧視還丟生意

2017-02-22

記者蔡淑媛／台中報導

一名45歲台商3年前頭皮長乾癬，他不在意，照常熬夜工作與應酬喝酒，乾癬卻蔓延全身，臉部、四肢與身體各處幾乎長滿紅疹與脫屑，結果遭朋友誤認得了性病，飽受歧視也影響生意；他因而下定決心好好接受治療，歷經4個療程已改善9成，也洗刷清白。

中山醫學大學附設醫院皮膚科主任蕭玉屏指出，乾癬是免疫疾病，導致皮膚慢性發炎，全身各處可能出現紅疹、紅色斑塊、銀白色脫屑或搔癢，容易復發、須長期控制，台灣每500人就有一人罹病，但這不是黴菌感染，也無傳染性，雖然性病梅毒第二期也會全身出現紅疹與脫屑，但這名台商經驗血後確診是罹患乾癬。

這名台商原本只在頭皮出現紅斑和脫屑，初期就診得知是罹患乾癬，卻仍繼續熬夜應酬與喝酒，加上工作壓力，導致病情加重，近一年來乾癬蔓延至臉部及全身超過70%面積，不但被酒店小姐誤認是花柳病而嚇得花容失色，朋友與顧客也不想跟他談生意，讓他飽受歧視。

蕭玉屏並說，這名台商頗肥胖，身高165公分，體重卻達90公斤，合併有三高代謝疾病，乾癬也屬於全身性發炎疾病，會造成心血管、腸胃、關節和眼睛發炎，尤其是三高，會與乾癬互相誘發與惡化。

台商回台後接受治療時，已是中重度乾癬，口服免疫調節藥物、照光治療，還進行符合健保給付的生物製劑治療，他也戒酒且正常作息和飲食，4個月療程後現在已經改善9成，重回職場且洗刷了清白，他還想進一步減重以減輕病情。醫師呼籲，民眾若有乾癬困擾，應即早就醫並接受減重等正確治療。