《謠言終結站》深夜洗澡不會讓體質變濕

2017-02-22

記者吳亮儀／台北報導

晚上9點以後洗澡，會洗出一身病？坊間傳聞「晚上9點後洗澡，會因濕氣進入體內導致體濕體質，導致一身病痛？」中醫師闢謠直言：「這說法完全沒根據，也不合理。」

根據謠傳，晚上是人體防護力最弱的時候，因「陽氣伏於內臟，體表缺少保護」，所以很晚洗澡就容易讓濕氣進入體內。但中醫師公會全國聯合會理事長陳旺全表示，這種說法完全沒道理，中醫體系內也沒這種理論。

陳旺全舉例，全世界各地時差不一樣，別國晚上洗澡的時間可能是我們的白天，反之亦然，沒有說哪國人身體特別不健康或濕氣重。

不過，陳旺全提醒，中醫理論裡，造成疾病不外乎6個因素，就是「風、寒、暑、濕、燥、火」，體內濕氣重的確會造成身體疾病，例如長期居住潮濕、陰冷的地方，容易造成血液循環不好或關節疼痛等病痛。

根據中醫理論，常覺得身體疲累、身重、排便易沾黏、皮膚不舒服等，就可能是濕氣太重引起的。

陳旺全說，排除濕氣最好的方式就是運動，排汗是排除體內濕氣最好的方式，趁天氣好曬曬太陽、出汗，體內濕氣很容易就排出了。另外，可適量喝點利尿除濕的食物，如薏仁、紅豆、綠豆水，先以「去濕為主」，並且注意不要吃辣、太鹹和冰涼的食物，以免讓已經不順暢的腸胃更增負擔。