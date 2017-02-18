官司敗訴得拆校還地 彰化大成國小恐「滅校」
〔記者張聰秋／彰化報導〕擁有美麗校園環境、曾被教育部列為永續校園的彰化市大成國小，成立12年，由於辦學好、校園新，是家長們搶著讓孩子入學的明星學校，連續8年新生入學人數都需接受總量管制。不過，日前校地徵收官司敗訴，需拆除地上建築物，逾2公頃的土地全要歸還給勝訴的40名地主，學校面臨「滅校」、千餘學生恐成「人球」。
徵地出包 千生恐成人球
校方透露，教室建築物一旦拆除，土地全部歸還給地主，現有38班、1053名學生，恐被迫分發到鄰近民生、忠孝國小就讀，大成國小也將走入歷史，成為縣內首例因校地徵收出包而滅校的案例。
最壞打算 1年內就要拆校
「最壞打算，1年內就要拆校還地。」這起校地徵收的官司訴訟，歷經12年審理、4次發回更審，縣府還是敗訴。縣府向台中高等行政法院提出聲請再審，但據了解，逆轉的可能性極低，還地恐成定局。
坐落在彰化市自強路的大成國小是文小三用地，占地2.1611公頃，民國78年，縣府徵收土地，徵收計畫書表明要在90年12月31日前完成設校，後來疑因部分土地遭佔用等狀況，直到94年才設校完成招生，目前全校正式教師近百人，小一到小六共38班、附設幼兒園有8班，是學生總量管制的明星學校。
78年，縣府按照當時公告地價徵收土地，經費約6078萬元，興建工程經費約3億元，合計3.6億餘元。如今土地價格高漲，重新徵收土地約需4.3億元經費，約是縣府補助全縣國中小學營養午餐一學年的經費。
教育處長鄧進權指出，縣府財力有限，也無適當的文教用地，在買地和重新找地再蓋校都有困難下，目前傾向拆校還地，學區調整後，現有學生分散到鄰近兩校，顧慮學童換校適應問題和家長感受，只能希望聲請再審的結果會出現轉機。
名校要關門 家長呼太扯
不少家長聽到傳聞傻眼，林姓家長說：「太扯了吧！聽過小校招生不足而併校關門，頭一回聽到因為要還地拆校、關校。」賴姓家長說：「這比學校被地震震垮更令人匪夷所思。」
不少家長反彈說，希望縣府不要以缺錢當作擋箭牌，應積極想辦法開源籌錢，難以接受一所好學校突然關門。
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