老農天冷就腳痛 周邊動脈阻塞險截肢

2017-02-17

記者陳建志／台中報導

南投縣一名8旬黃姓老農民，每逢寒流來襲，左小腿就會特別疼痛、冰冷，甚至腳趾發黑，原以為腿痛如針刺是因為長時間務農太累，因此只到診所吃藥、打針，直到近日痛到無法行走才到醫院求診，發現罹患「周邊動脈阻塞性疾病」。

醫師表示，此病若沒有立即處理，嚴重時恐因缺血性壞死而截肢，所幸患者接受「血管腔內氣球擴張術」治療後，症狀明顯改善出院。

亞大醫院心臟血管外科主任劉殷佐表示，這名85歲的黃姓患者年輕就務農，身體相當硬朗，不過最近2、3年來，每逢冬天變冷，左腳就感到痠痛，一開始以為是工作太勞累，只要稍微休息就好轉，有時也到診所拿藥止痛，直到最近痛到無法走路，才到亞大醫院求診。

劉殷佐表示，經醫療團隊會診，發現患者罹患「周邊動脈阻塞性疾病」，決定以「血管腔內氣球擴張術」治療，手術後以血流偵測儀檢測，發現術後左腿不再冰冷，血流情況良好，還能下床走動，已經順利康復出院。

劉殷佐表示，「周邊動脈阻塞性疾病」發生機率約為12%，主要是隨著年齡增加，人體的動脈血管內徑逐漸變狹窄，造成血流量減少，不容易將養分輸送到人體末端，因而出現腿部疲勞無力、間歇性跛行等症狀。若靜止不動，腿部仍持續疼痛，表示阻塞情況惡化；若不慎出現傷口，就容易造成潰瘍，嚴重時甚至需要截肢。

劉殷佐指出，「周邊動脈阻塞性疾病」早期可透過藥物控制，也可施以「血管腔內氣球擴張術」和「血管內支架」治療，若情況嚴重則需使用「血管繞道手術」，屆時就需較長復原時間。

臨床發現此症狀常出現在老年人、抽菸者、糖尿病和「三高」患者身上，提醒潛在患者一定要控制「三高」、戒菸、控制血糖和按時服藥與運動。