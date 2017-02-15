《謠言終結站》吃止痛藥不會影響經血排出

2017-02-15

前言：

網路世界無遠弗屆，彈指之間發送的訊息，真假難分，導致口耳相傳，莫衷一是。《健康醫療版》即日起，推出《謠言終結站》專欄，提供讀者正確的飲食及醫藥相關訊息，讓大家生活得更安心及放心。

記者林彥彤／台北報導

不少女性經痛難忍時，會服用「止痛藥」舒緩不適症狀，近日網路上卻瘋傳「吃止痛藥會影響經血排出」，讓不少女性信以為真，即使痛到冒冷汗也不敢服用止痛藥；對此，婦產科醫師澄清：「這則訊息是假的！造成經血排不順的是荷爾蒙，與止痛藥無關啦！」

馬偕紀念醫院婦產部主治醫師翁嘉穗指出，經痛分為原發性與續發性兩種，除了續發性是因內臟器官病變（例如子宮內膜異位、骨盆腔發炎、子宮肌瘤等）所引起的疼痛外，大部分的民眾都屬於原發性，也就是沒有病理疾病產生的疼痛，主要是荷爾蒙失調，以致子宮內壁收縮劇烈，進而造成疼痛、經血過量或血塊等問題。

翁嘉穗表示，服用止痛藥並不會造成經血排出不順暢；相反地，多數非類固醇消炎止痛藥可抑制前列腺素的生成，進而促進子宮的血管收縮，有助凝血功能，以及改善經血過量等問題。

翁嘉穗說，吃止痛藥是權衡之下可行的方法之一。預防經痛還是要避免壓力過大，或生活作息不正常等，影響荷爾蒙分泌。民眾服用止痛藥時也應注意，若發現吃藥仍無法緩解疼痛時，一定要到各醫療院所做進一步檢查。

立赫健保藥局藥師曾冠燁也建議，服用止痛藥前，民眾應詳細了解藥品的副作用、服用方法以及服用時間等，以普拿疼為例，一天服用最好不要超過3000毫克，若有疑問，可先諮詢藥師。