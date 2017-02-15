快訊明華園愛的波麗路台中登場
《謠言終結站》吃止痛藥不會影響經血排出
2017-02-15
前言：
網路世界無遠弗屆，彈指之間發送的訊息，真假難分，導致口耳相傳，莫衷一是。《健康醫療版》即日起，推出《謠言終結站》專欄，提供讀者正確的飲食及醫藥相關訊息，讓大家生活得更安心及放心。
記者林彥彤／台北報導
不少女性經痛難忍時，會服用「止痛藥」舒緩不適症狀，近日網路上卻瘋傳「吃止痛藥會影響經血排出」，讓不少女性信以為真，即使痛到冒冷汗也不敢服用止痛藥；對此，婦產科醫師澄清：「這則訊息是假的！造成經血排不順的是荷爾蒙，與止痛藥無關啦！」
馬偕紀念醫院婦產部主治醫師翁嘉穗指出，經痛分為原發性與續發性兩種，除了續發性是因內臟器官病變（例如子宮內膜異位、骨盆腔發炎、子宮肌瘤等）所引起的疼痛外，大部分的民眾都屬於原發性，也就是沒有病理疾病產生的疼痛，主要是荷爾蒙失調，以致子宮內壁收縮劇烈，進而造成疼痛、經血過量或血塊等問題。
翁嘉穗表示，服用止痛藥並不會造成經血排出不順暢；相反地，多數非類固醇消炎止痛藥可抑制前列腺素的生成，進而促進子宮的血管收縮，有助凝血功能，以及改善經血過量等問題。
翁嘉穗說，吃止痛藥是權衡之下可行的方法之一。預防經痛還是要避免壓力過大，或生活作息不正常等，影響荷爾蒙分泌。民眾服用止痛藥時也應注意，若發現吃藥仍無法緩解疼痛時，一定要到各醫療院所做進一步檢查。
立赫健保藥局藥師曾冠燁也建議，服用止痛藥前，民眾應詳細了解藥品的副作用、服用方法以及服用時間等，以普拿疼為例，一天服用最好不要超過3000毫克，若有疑問，可先諮詢藥師。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 精準瓦解調查局「情報幫」 小英悍將出招了
- 全世界哪個國家人口最多？ 彭文正不敢回答
- 約基奇大三元 炫傳球絕技
- 餐盒公會喊冤 政府應從源頭把關
- 說好 10 年之約 黃永富夫婦永遠缺席了
- 視察國圖南部館 林全盼4年完工
- 光芒「投投」是道 胡智為卡位要很拚
- 連漲5天後 歐股大致持平
- 5億元大規模拆建 新竹棒球場將升級
- 中國曾力挺金正男接班 引金正恩不滿
- 傳北韓女特工毒針出擊 刺殺金正恩兄長
- 〈美味教室〉手感義大利麵
- 曾國城夯麵大方送 高以翔人人有紅包
- 一顆赤子之心的遠颺
- 雕塑家李良仁逝世 作品全國看得到
- 廖家儀黃瑄 尬奶比「胸狠」
- 周董爽爆有兒子 昆凌情人節曬孕肚
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Legislature to broadcast sessions live from Friday
- 〈Let’s talk〉同病相憐互有好感 慢熟個性錯過機會
- 自由廣場》談蔡英文「台灣人的骨氣」
- 等了20年 北大安置宅終完工
- 「辛然配」杜哈合擊 小詹無緣8強
- 北投溫泉水費漲 業者成本多17％
- 蘋果股價新高 全球市值最高
- 【藝文短訊】 詩人羅門安息禮拜
- 自由廣場》大港煙火 成功行銷高雄
- Kimiko減肥操再被打臉 慘遭健身界狂吐槽
- 春藝草地音樂會 重溫「阿瑪迪斯」震撼
- 司機沒過勞？ 女兒淚訴：已連上16天班
- （嘉義）大埔美51工廠趕建 明年增萬餘個頭路
- 客語介紹景點 福龜童當導覽
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Nangang crash death toll rises to 33
- 遊覽車超速 翻車害33命
- 姊弟戀差16歲 陳威成兒勒死諮商師女友
- 台積電配現金股利7元 歷年最高
- 報廢蟋蟀燈罩 變藝術地景
- 【蝶戀花遊覽車死亡車禍效應】勞局盯司機工時 籲勿過勞駕駛
- 挺佔中 港歌手海報遭下架
- 機場捷運 明起開放自由試乘
- 港媒：美國擬對台出售薩德 建立東亞「小北約」
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：《謠言終結站》吃止痛藥不會影響經血排出
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分