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《謠言終結站》吃雞腳子宮易長瘤？ 醫師：沒有根據

2017-02-14

前言：

網路世界無遠弗屆，彈指之間發送的訊息，真假難分，導致口耳相傳，莫衷一是，《健康醫療版》從即日起，推出《謠言終結站》專欄，提供讀者正確的飲食及醫藥相關訊息，讓大家吃得更安心及放心。

記者方志賢／高雄報導

近來網路上流傳「常吃雞翅或雞腳，容易得子宮肌瘤或子宮內膜異位」，讓不少女性因此不敢吃雞翅和雞腳。但婦產科醫師表示，這樣的說法完全沒有根據。

高雄長庚醫院婦產科主治醫師許德耀表示，子宮肌瘤是婦女常見的良性腫瘤，其成因不清楚，可能是體內雌激素過多，長期刺激有關。

根據2016年義大利學者分析，罹患子宮肌瘤的婦女年齡為40歲以上、未生育、有家族史、人種（黑人婦女比白人婦女更易罹患子宮肌瘤）、飲食習慣（喜愛食用紅肉、少綠色蔬菜）、少運動等原因，但沒有吃雞翅或雞腳。

另外子宮內膜異位症是婦科疾病之一，患者容易不孕，最常見的子宮內膜異位症是出現在卵巢及輸卵管，也有可能出現於子宮肌層，甚至是膀胱及大腸。若長在卵巢內，則形成所謂的「巧克力囊腫」，長在子宮肌層的則稱「子宮肌腺症」。

許德耀強調，子宮內膜異位症的成因至今未明，但可能是經血逆流腹腔所造成，也可能與自體免疫缺損有關聯。另外，遺傳也是一個因素，但這些婦科疾病，和食用雞翅或雞腳都沒有相關性，婦女不要過度擔心，若有不適，尋求專業醫師治療才是正道！

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  • ▲有些人偏好啃雞腳。（記者方志賢攝）

    ▲有些人偏好啃雞腳。（記者方志賢攝）

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標題：《謠言終結站》吃雞腳子宮易長瘤？ 醫師：沒有根據


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