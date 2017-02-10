來台旅客創新高 小英9種語言致謝

2017-02-10

〔記者鄭瑋奇、鍾麗華／台北報導〕台灣觀光去年在新南向政策引導下，創下來台旅客一○六九萬人次的歷史新高。總統蔡英文昨出席二○一七年觀光節慶祝大會強調，將傾全國之力推動觀光，行政院政委張景森則說，會以穩住中客市場、開發新市場、拓展國民旅遊市場做為觀光發展三大策略重點，其中去年國旅達一．八億人次，希望能儘速提升到兩億人次目標。

國際客大增，總統昨一早先在推特以九種不同的語言向各國旅客表達感謝，包括英文、簡體中文、日文、韓文、泰文、印尼文、菲律賓語、越南文、印度文等，寫下「謝謝」。

蔡總統指出，今年是觀光市場佈局與產業轉型的重要時刻，政府將推動北、中、南、東觀光工作圈聯合治理，統籌分配觀光資源，打造各縣市魅力景點。同時將持續推動新南向政策，現在東南亞觀光客已時常能在台北街頭看見，以泰國為例，去年十二月來台人次就較前年成長九成之多。

張景森則表示，中客去年減少六十七萬人次，不過仍有三百五十萬人次來台，且在擴大中客以外市場大有斬獲，日、韓、泰國、汶萊等國旅客都大幅成長。

力拚國旅每年兩億人次

張景森說，今年將持續推動三大發展策略，一，穩住中國市場並優化，做好對中客團或自由行服務品質；二，積極開發新市場，除大力推動免簽及簡化簽證等，並將觀光列入駐外單位重要績效，還要把航班、景點、食宿、導遊培育等配套提升到國際水準等；三，持續拓展國旅市場，目標提升到兩億人次，補足國際市場。

大會昨也頒獎表揚一五五個優良觀光產業團體與從業人員。獲獎的華語導遊莫國強表示，中客雖減少，但剛好趁著這段時間充實自己，學習英語、泰語等第二專長，為帶不同國家團體作準備。寶獅旅行社總經理黃信川則表示，今年國旅市場將分為樂齡和公務員族群，並鼓勵民眾週間出遊，更提升國旅品質。