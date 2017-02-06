韋宗成巧手搶救「林默娘」 網友讚他改造王
2017-02-06
〔記者沈佩瑤／台北報導〕二○一七台北燈節前天在西門紅樓盛大開幕，由台灣漫畫家韋宗成創作的「林默娘」雕像花燈，從開幕前便因和原作差太多，引發網友吐槽，主辦單位觀傳局緊急請來原作者韋宗成「搶救」，成果不僅獲網友大讚「人要衣裝，佛要化妝」，還有網友kuso日本知名改造節目，將整個搶救過程製成影片《超級全能二次元改造王》。
仿日本節目 將搶救過程製成影片
台北燈節今年首創花車遊行，以漫畫家韋宗成的作品《冥戰錄》主角「萌版林默娘」為原型，設計花車。但萌版林默娘花車亮相後，卻遭網友批評「邪神化」，連韋宗成也表示看到成品「眼神死」，為此，他趕到西門町為林默娘重新上妝，歷經七小時高空作業奮戰，終於趕在開幕前一天晚上搶救完畢。
「萌版林默娘」重新上妝完成後，成果獲網友好評，紛紛在韋宗成臉書留言「了不起，負責」、「邪神變回來女神了」、「何止開光，根本轉生了」。
自稱「吐槽系YouTuber」的「走路痛WalkTone」更仿效日本知名住宅改造節目，把搶救過程製作成影片《超級全能二次元改造王》，唯妙唯肖的影片讓不少網友笑翻，在影片下方表示「從頭笑到尾&謎之感動」、「明明很感動，我卻一直笑」，韋宗成也把影片轉到自己臉書，有網友稱韋宗成是「全能邪神改造王」。
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