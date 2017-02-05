美少女繪師現身 300粉絲擠爆動漫節

2017-02-05

〔記者蕭玗欣／台北報導〕擁有超過10萬粉絲的台灣美少女繪師Stellarism，昨天首度在台北國際動漫節舉辦簽名會，吸引3百多名粉絲朝聖，提前在網路開賣的180組簽名資格套組也於10秒內掃光，許多粉絲帶著預購套組到場簽名，還有人提前兩小時排隊搶頭香。

Stellarism以往多從事一般插畫和同人作品，去年與輕小說作家啞鳴聯手合作《夜安！借住少女出沒注意》，首度為輕小說繪製插畫就掀起轟動，第一集在台銷量超過1萬冊，第二集2500本3天內已賣出超過2400本，美少女繪師的魅力不可小覷。

Stellarism表示，《夜安！借住少女出沒注意》靈感來自於日本發生的真實事件，一位屋主發現家裡東西經常不見，但總是找不到原因，在家中裝設監視錄影器之後才發現，有一名女子半夜從天花板階梯溜進家裡偷吃東西。漫畫中則將偷吃的女生設定成一位天真、坦率的萌少女，住進男主角家後發生一連串有趣的故事。

Stellarism說，首次嘗試輕小說插畫，過程和過去的一般插畫非常不同，為了要配合故事情節，每個角色的服裝和設定都需要重新構思，這次在《夜安！借住少女出沒注意》就嘗試將女主角服裝設計成華麗風格。

3天吸引30萬人

提前兩小時排隊的陳同學表示，很喜歡Stellarism的畫風；余同學說，非常喜歡Stellarism，因為本人和畫風一樣可愛。

由日本年輕女子偶像組成的少女團體「戰國降臨少女」，昨也在動漫節獻出首次登台演出，結合制服美少女和戰國武將元素，精采的武打動作配上特製聲光效果，為動漫迷帶來一場驚呼連連的動作舞台劇。現場也開放觀眾上台和團員上演武打戲，上台體驗的賴先生表示，小時候都拿假道具和玩伴玩來玩去，現在可以拿真的刀、劍表演，還有特效，感覺很好玩也很有趣。

活動至2月6日的台北國際動漫節昨進入第3天，參觀人潮達10萬2千人，3天展出總計達30萬2千人，較去年同期增加3萬7千人。