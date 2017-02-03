《謠言終結站》熱敷舒緩頭痛？ 專家：亂敷恐致反效果
2017-02-03
前言：
網路世界無遠弗屆，彈指之間發送的訊息，真假難分，導致口耳相傳，莫衷一是，《健康醫療版》從即日起，推出《謠言終結站》專欄，提供讀者正確的飲食及醫藥相關訊息，讓大家生活更安心及放心。
記者吳亮儀／台北報導
許多人肌肉痠痛會用熱敷舒緩不適症狀，頭痛時也熱敷，不過，醫師提醒，這樣做可能導致顱內壓升高，頭痛更嚴重，連帶噁心、眼花，甚至腦充血。
熱敷可以提升患處的溫度，使血管擴張、促進血液循環，增加身體的代謝率，達到緩解痠痛、舒緩肌肉等功用。
台北長庚醫院腦神經內科系主任吳禹利指出，一般肌肉痠痛可以用熱敷，舒緩痠痛，但頭部不一樣，顱內是封閉的地方，它被頭骨包圍，若加熱會使血管擴張，但又被頭骨侷限，反而使顱內壓升高。
吳禹利說，因肩頸長時間緊繃造成的「緊縮型」頭痛，熱敷的確可以舒緩，但熱敷的位置在肩頸，而非頭部；至於因血管擴張和收縮造成的偏頭痛，得靠藥物控制。
吳禹利提醒，偏頭痛時可吃加強型的止痛藥，這在一般藥局和藥房就有賣，也能就醫治療，請醫師開處方箋，領取預防偏頭痛的藥物，吃藥預防。
食品藥物管理署也在官方網站闢謠指出，使用熱敷墊前，應先經醫師診斷認為需要熱療，使用時要注意溫度、時間及使用位置，熱敷墊若直接接觸到皮膚表面時，溫度應低於攝氏45度，若是熱敷墊與皮膚間隔著毛巾衣物，熱敷溫度可調高到攝氏50度。
另外，其他熱敷部位因手腳皮膚較厚，對溫度的耐受度較高，若是在皮膚較嫩的部位如脖子等處，對熱的耐受度較低，需特別注意，避免燙傷。
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