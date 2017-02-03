焦點評論》當然是曠職
2017-02-03
記者鄒景雯／特稿
春節期間，台鐵產業工會發起「依法休假」，年後恐怕遭到曠職處分，這起爭議，其實可以作為所有公營事業單位的教材，就是工作條件的抗爭，有其界限，若刻意加以逾越，作成施壓的手段，那麼事後勇敢承擔應有的代價，也是責任的表示。
打個不相稱的比喻，二○一四年三月期間發生的太陽花學運，至今已經邁入第三個年頭，儘管新政府上台後，去年已撤回了告訴乃論的刑事告訴，但是屬於公訴罪的部分，現在仍在進行漫長的訴訟，對於參與運動的人士多少都構成無形的壓力與生活上的不便，但是這些學生並沒有迴避法律上要負責的過程，這是真正認識公民抗命的真諦。
回過頭看台鐵產業工會的行動，就非屬純粹公民的範疇，他們的訴求，是人力調度與會員過勞問題，絕對值得台鐵公司與主管機關交通部的重視與了解；他們的手段，則是以春節時段需要大量運輸，做為希望達成談判目標的籌碼，涉及了廣大的無辜第三者，也就是返鄉乘客的權益，就必須注意法律規範與社會是否同情的問題。
首先，台鐵員工經特考錄取後，是依照交通事業人員任用條例的規定銓敘任用，具有公務員身分，並享有公務員的若干福利；其次，台鐵人員對於自己的身分以及工作的特殊性，在參加鐵路特考時，即有清楚認識，理當知道運輸營業、場站調車，都要依業務需要擔任輪勤、輪班等工作要求。最要者是，所謂「依法」休假，就是必須完成一定的程序，例如請假。如果充分把握住這三點，被抗爭的對象一點辦法也沒有。否則，在抗爭結束後，如果面臨「懲處」，應該亦早就在成本計算之內才對。
基於以上，台鐵產業工會成員並不同於一般民營企業勞工，他們在春節期間若在未經准假的情況下不出勤，事態比普通勞工更複雜，台鐵公司若處以曠職等處分，將是於法有據。
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