泰國也有藍眼淚? 馬祖美照遭移花接木!

2017-02-03

〔記者盧賢秀、鍾泓良／綜合報導〕閃亮閃亮的藍眼淚，是馬祖觀光亮點之一，曾獲美國CNN票選世界十五大自然奇景。不過有眼尖民眾在台北捷運站發現，馬祖東莒藍眼淚遭移花接木成了泰國某島嶼的廣告，連江縣政府昨要求業者出面說明，否則將移請觀光局處理。

連江縣府要業者說明

近幾年許多民眾搶著到馬祖一窺閃閃亮亮的藍眼淚，但近日有馬祖人在台北捷運站發現一幅泰國某島嶼藍眼淚廣告，向台灣民眾招手，但將照片PO上網搜尋之後，發現照片根本就是馬祖東莒福正村的藍眼淚美景，被旅遊業者移花接木。

連江縣政府發表聲明指出，該照片馬祖東莒島藍眼淚，是「董事長遊台灣」雜誌攝影師江孟霆所拍攝，不是廣告所指的泰國麗貝島。

攝影師不知作品被盜

攝影師江孟霆說，不知道照片遭盜用，那張照片是他去年五、六月間在東莒所拍的，也是他第一次拍到藍眼淚，他希望大家不要盜用別人的心血。

台北捷運公司表示，經調查，該則廣告刊登於捷運大安站，一月中旬已下刊，若業者違反相關契約，會按照契約規定處理。