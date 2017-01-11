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興大開發可驗9種病媒蚊DNA鑑定晶片

2017-01-11

中興大學開發病媒蚊DNA鑑定晶片，能同時鑑別九種蚊種，快速掌握病媒蚊分布數量，以利病媒蚊監控；研究受到美國昆蟲學會重視，刊登在最近一期的醫學昆蟲學期刊（Journal of Medical Entomology）。

興大指出，目前病媒蚊鑑定工作多仰賴專家學者或訓練有素的專業人員，採行一隻隻鑑定的模式進行。興大昆蟲系教授葉文斌與杜武俊共同開發出能同時進行九個重要病媒蚊種DNA鑑定晶片，不僅可進行成蟲的測試，也適用於幼蟲及卵的鑑定。葉文斌說，研究有助進行數量眾多的昆蟲害蟲鑑定工作或生物多樣性的調查。（記者蘇孟娟）

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標題：興大開發可驗9種病媒蚊DNA鑑定晶片


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