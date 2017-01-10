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美耐皿容器抽查 筷子驗出甲醛

2017-01-10

台北市衛生局昨公布美耐皿類食品容器查驗結果，在抽驗30件產品中，勝佳生活百貨民族店所販售的筷子（黑），被檢出含甲醛10.9ppm，依照法規甲醛為「不得檢出」。衛生局食藥處長王明理表示，目前已令業者下架且不得販售，經查來源為台南市業者，已移請轄管衛生局查處。

林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海指出，美耐皿餐具為甲醛及三聚氰胺合成的聚化物所製成，而甲醛則是世衛組織公告的一級致癌物，若筷子溶出甲醛，且攝取過量，會刺激腸胃道，引起不適。一般美耐皿筷子都不耐高溫，建議民眾若食用火鍋或是夾取高溫食物，還是採用不鏽鋼及其他耐高溫餐具為主。（記者張議晨）

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