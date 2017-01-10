離海岸最遠 台灣難抵極在阿里山

2017-01-10

〔記者林宜樟、王善嬿／嘉義報導〕陸地上的「難抵極」（The Poles of Inaccessibility）是距離海岸最遠的位置，外國登山客Tyler Cottenie利用Google Earth等工具，量出台灣的難抵極在嘉義縣阿里山區，文章發表後， 引起國內山友在網路瘋傳。

Cottenie去年十二月十四日發表英文版的台灣難抵極文章，今年元月五日發表中文版。他用各種地理資訊工具來畫圓，找出台灣較寬的地點，再從各個圓的圓心畫半圓，量出台灣離海岸線最遠的「難抵極」位在阿里山，距離海岸六十七．四一一公里，更前往尋找實際地點，讓他驚訝的是，「僅離柏油路一百五十公尺」。他並在樹上貼上標示，寫下「你所站的位置是台灣本島距離海岸最偏遠的地方」。

林管處︰去年有保全失蹤未尋獲 勿隨意前往

嘉義林管處人員昨證實，在阿里山森林遊樂區內萬歲山附近確實有棵樹，樹上被張貼「台灣難抵極」資訊，樹下還有個瓶罐，內有「地理藏寶點」說明書及一些小禮物。

林管處副處長楊瑞芬表示，此處為管制區，並無步道抵達，去年曾有保全在附近失蹤，至今未尋獲，請民眾勿隨意前往。

學者︰加上高度的立體算法 應是玉山

大地測量專家、中正大學地球與環境科學系副教授鄭凱謙認為，Cottenie的算法合乎邏輯，但難抵極較適合用在平坦的大陸，台灣高山林立，若要算出「離海岸最遠距離」，除Cottenie的平面算法，還可加上高度的立體算法，需要大量資料的地理資訊系統來演算，Cottenie的難抵極趣味性較高，一般登山客還是會以最高的玉山或攀登難度高的地點為主。