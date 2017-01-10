| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高粱創意酒款 歡慶十五週年
 首頁 > 生活

離海岸最遠 台灣難抵極在阿里山

2017-01-10

〔記者林宜樟、王善嬿／嘉義報導〕陸地上的「難抵極」（The Poles of Inaccessibility）是距離海岸最遠的位置，外國登山客Tyler Cottenie利用Google Earth等工具，量出台灣的難抵極在嘉義縣阿里山區，文章發表後， 引起國內山友在網路瘋傳。

Cottenie去年十二月十四日發表英文版的台灣難抵極文章，今年元月五日發表中文版。他用各種地理資訊工具來畫圓，找出台灣較寬的地點，再從各個圓的圓心畫半圓，量出台灣離海岸線最遠的「難抵極」位在阿里山，距離海岸六十七．四一一公里，更前往尋找實際地點，讓他驚訝的是，「僅離柏油路一百五十公尺」。他並在樹上貼上標示，寫下「你所站的位置是台灣本島距離海岸最偏遠的地方」。

林管處︰去年有保全失蹤未尋獲 勿隨意前往

嘉義林管處人員昨證實，在阿里山森林遊樂區內萬歲山附近確實有棵樹，樹上被張貼「台灣難抵極」資訊，樹下還有個瓶罐，內有「地理藏寶點」說明書及一些小禮物。

林管處副處長楊瑞芬表示，此處為管制區，並無步道抵達，去年曾有保全在附近失蹤，至今未尋獲，請民眾勿隨意前往。

學者︰加上高度的立體算法 應是玉山

大地測量專家、中正大學地球與環境科學系副教授鄭凱謙認為，Cottenie的算法合乎邏輯，但難抵極較適合用在平坦的大陸，台灣高山林立，若要算出「離海岸最遠距離」，除Cottenie的平面算法，還可加上高度的立體算法，需要大量資料的地理資訊系統來演算，Cottenie的難抵極趣味性較高，一般登山客還是會以最高的玉山或攀登難度高的地點為主。

廣告
  • 外國登山客Tyler Cottenie利用Google Earth等工具，量出台灣的「難抵極」在嘉義縣阿里山區，他並前往實際地點，在樹上貼上標示。（取自網路）

    外國登山客Tyler Cottenie利用Google Earth等工具，量出台灣的「難抵極」在嘉義縣阿里山區，他並前往實際地點，在樹上貼上標示。（取自網路）

  • 台灣「難抵極」的位置放置一個桶子，裡面有說明及一些小禮品。（記者林宜樟翻攝）

    台灣「難抵極」的位置放置一個桶子，裡面有說明及一些小禮品。（記者林宜樟翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 海岸 阿里山
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
今天吃✤角煮便當
九層塔蛤蜊湯
買到新鮮米的2關鍵
剩菜到底該不該吃？
轉寄

標題：離海岸最遠 台灣難抵極在阿里山


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月10日‧星期二‧丙申年臘月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.