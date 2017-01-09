台版霍爾移動城堡 89歲屋主過世
2017-01-09
〔記者張存薇、王秀亭／台東報導〕有「台東霍爾的移動城堡」、「小白屋」之稱的屋主李文昌驚傳去世，七日上午其兒女在屋內發現父親平躺不動，檢警相驗後身體無明顯外傷，享壽八十九歲。小白屋是四十年來靠著李文昌撿資源回收物拼湊出來，白色建物格外顯眼，甚至成為台東的另類景點，加上旁人難窺其全貌，更顯神秘。
台東市海濱公園旁，門牌號碼為中正路一號的小白屋是由老榮民李文昌以撿拾的材料拼建而成，從外觀看去就像「補丁布」般，原本隱身在台東縣農會飼料工廠旁，隨著飼料工廠土地賣給財團興建大飯店而全部拆除，小白屋仍屹立在準備蓋飯店的兩千坪空地旁，四十年來拼湊出的白色建物格外顯眼，因而聲名大噪。
近日鄰居發現李文昌都未出現，台東縣榮民服務處人員也多日未見其身影，趕緊通知並未同住的女兒、兒子返家察看，六日找了一天並未發現蹤影，七日繼續在屋內尋找，終於在一樓後方類似地下室處發現他的遺體。檢警判斷是近來天氣多變導致急病所致。
據了解，李文昌在台灣娶妻生子，隨著兒女長大外出謀生，李文昌獨居多年，住家雖是拼湊而來，竟能撐過多次強颱。不過，去年七月尼伯特颱風十七級強風重創台東，小白屋也受到侵襲，二樓以上殘破不堪，李文昌十分無奈，未料尚未全部修繕完畢卻已過世。
鄰居曾透露，曾有人開價五百萬元，要李文昌將房子賣給財團，但他就是不願賣；隨著主人的過世，房子留存與否也備受關注。
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