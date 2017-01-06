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罹「甲亢」沒治療 熟女心臟衰竭

2017-01-06

文／陳瑜忻

43歲王小姐知道自己罹患「甲狀腺功能亢進」（簡稱甲亢）但都未治療，直到出現心律過快、氣喘、腳水腫才到醫院就醫，經診斷是甲狀腺亢進引起的心臟衰竭，開始服用藥物後，症狀就逐漸改善。

甲狀腺功能亢進是有太多甲狀腺荷爾蒙在體內，多發生於20-40歲女性，發病的原因有：葛雷夫茲氏病、甲狀腺炎、毒性結節，這與環境、遺傳基因體質、免疫系統、情緒、壓力有關。如果在飲食中吃到過量的碘，或使用來路不明減肥藥、補藥裡面含有甲狀腺素，也都會引發「甲亢」。其中最為常見的原因為葛雷夫茲氏病。

常見的症狀有食慾增加但體重下降、心律過快、怕熱、易流汗、緊張、亢奮、失眠、疲倦、手抖、腸胃蠕動變快而增加排便次數、呼吸困難、眼睛突出、甲狀腺腫、女性經期不規則、不孕等。

若甲狀腺機能亢進長期未治療會造成一些併發症，包括心律不整、心臟衰竭、肌肉病變、骨質疏鬆、眼睛病變等，最嚴重是甲狀腺風暴，甚至會造成死亡，因此必須積極治療而不可忽視。

甲狀腺機能亢進的診斷是經由抽血檢驗「促甲狀腺素」和「游離甲狀腺素」，此外自體抗體的檢查可以檢驗是否為自體免疫病因，項目包括：甲狀腺球蛋白抗體、微粒體抗體、促甲狀腺素接受器抗體。

治療上以服用抗甲狀腺藥物為主，其他還有手術治療及放射碘治療，各有利弊，醫師會根據患者不同條件，建議最適當治療，經過治療後，大都能獲得控制。

但如若未妥善治療，會引發心臟衰竭，更嚴重者則出現有致命危機的甲狀腺風暴症，提醒大家，尤其是年輕女性與老年人要留意，有症狀要儘速就醫。

（作者為國泰綜合醫院內分泌新陳代謝科醫師）

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  • 抽血可以知道甲狀腺功能是否異常；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（記者林彥彤攝）

    抽血可以知道甲狀腺功能是否異常；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（記者林彥彤攝）

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