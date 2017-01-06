熱敷按摩力道要拿捏 小心「火逼性紅斑」
文／江紀萱
東南亞向來是自助旅行的熱門景點，除了藍天碧海、酸辣美食，還有各種按摩方式，包括：泰式按摩、精油按摩、藥草球按摩、熱石按摩等。但是喜歡按摩的民眾要小心了，日前門診就接獲一名患者去泰國畢業旅行，在幾次藥草球按摩後，身上出現「火逼性紅斑」，如同火吻。
檢查發現，患者的胸口、大腿、膝蓋出現對稱性紅色網狀的紋路，伴隨些許刺痛，他表示去曼谷按摩時，按摩師使用加熱的藥草球放在軀幹及四肢處，每次熱敷的時間幾十秒，並且重複好幾次。
一開始溫度太高時，他曾表示會燙，但想說可能是要改善循環、減少疲勞，也就咬牙撐著了。做了幾天的按摩後，身上便開始出現網狀紅疹。
火逼性紅斑最初源起於古時候人們圍繞著火堆或火爐取暖，長時間接觸熱源，皮膚血管擴張、表面色素沉澱，甚至可能萎縮；現代人則因慢性反覆暴露在電暖器、電暖爐的遠紅外線照射下，或是使用電熱毯、暖暖包重複熱敷，都可能造成火逼性紅斑。
有些職業需要接觸熱源，例如：廚房、烘焙、電鍍等，長時間累積下來也可能發生。
之前門診有案例是電腦族習慣將筆記型電腦放置大腿使用，就診時，兩側大腿出現咖啡色的網狀條紋伴隨粗糙皮膚。
愛好按摩的民眾也需注意，雖然藥草球熱敷可以舒緩疲勞、放鬆肌肉，放置時間過長或溫度過高也可能造成局部燙傷，皮膚乾燥或是表皮萎縮、色素沉澱。
慢性的火逼性紅斑會提高皮膚癌的發生率，文獻報告過的案例有皮膚鱗狀細胞癌、梅克爾細胞癌，以及淋巴瘤。
輕微的火逼性紅斑不需特別治療，只要移除熱源，過一段時間紅斑會慢慢淡去。若是出現較嚴重的色素沉澱，則需較久的時間等身體自行代謝，也可用一些美白產品或雷射加速過程。值得注意的是觀察病灶上是否出現外觀異常，表面潰瘍容易流血的突起物？若「有」，則需積極治療。（作者為彭賢禮皮膚科診所主治醫師）
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 賴清德循朱立倫模式選新北？周玉蔻笑了
- 政治路下一步？ 賴清德：對我好就不要提早講
- 《日內瓦錶展預覽》逆跳之美
- 網球中心戶外球場晚間7點打烊 柯批不合理
- 藍正龍翻版豬哥亮 搞笑掛彩
- 借重談判能力 川普派親信駐日
- 彩繪鞋義賣 東女師把愛心變大
- 憲兵濫搜案 下令的少將遭彈劾
- 《中英對照讀新聞》Kit Kat comes through for college student who had his candy stolen 奇巧巧克力力挺糖果被偷的大學生
- 色老闆指侵女下屬 還偷走對方內褲「留念」
- 剛用50鋼管辣妹替父送行 董國誠盜電被判6月
- 製茶師憶阿公 茶枝焙茶送長輩
- 賭象棋輸1575萬 騙妻過戶房產還債
- 食光走廊 你敢不敢吃蝸牛?
- 國巨12月營收月減9.4%
- 報復反助選? 川普將整頓情治單位
- 大立光股價上4000 一張可抵南部一棟公寓
- 連俞涵扮玉女 李國毅驚呼見到鬼
- 自由廣場》唐鳳該上陣了
- 老婆若失智 艾力克斯感性再愛一次
- 《美妝新亮相》GLAMGLOW 好萊塢發光面膜
- 基隆復興路塌陷 修復又遭佔用
- 英捷專案隨行 傳林聰賢準備入閣
- 上月增601人 高雄去年人口逆轉正
- 公告花草被當雜草清除 議員批很瞎
- 6月搶開股東會 8天額滿
- 新聞幕後》蘇院長「硬起來」 府院也不解
- 宜縣大同鄉長涉索回扣 10官商起訴
- 大立光訂單滿 但本月營收會下滑
- 威剛去年獲利倍增 前11月每股稅前逾6元
- 《金雞報喜》9
- 國泰添2「長人」 賞台電連敗
- 《金雞報喜》12
- 路邊鋼筋裸露害斷牙 婦擬提國賠
- 新北市10傳統市場 推線上訂年菜享優惠
- 遏制通膨急遽上升 升息恐被迫加快
- 神基去年營收年增11%
- 草厝修復難 百年老照片幫大忙
- 職棒環境起飛 造就「王」牌合約
- 才取消又被吹 魏少技術犯規上雙
標題：熱敷按摩力道要拿捏 小心「火逼性紅斑」
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email