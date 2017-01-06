熱敷按摩力道要拿捏 小心「火逼性紅斑」

2017-01-06

文／江紀萱

東南亞向來是自助旅行的熱門景點，除了藍天碧海、酸辣美食，還有各種按摩方式，包括：泰式按摩、精油按摩、藥草球按摩、熱石按摩等。但是喜歡按摩的民眾要小心了，日前門診就接獲一名患者去泰國畢業旅行，在幾次藥草球按摩後，身上出現「火逼性紅斑」，如同火吻。

檢查發現，患者的胸口、大腿、膝蓋出現對稱性紅色網狀的紋路，伴隨些許刺痛，他表示去曼谷按摩時，按摩師使用加熱的藥草球放在軀幹及四肢處，每次熱敷的時間幾十秒，並且重複好幾次。

一開始溫度太高時，他曾表示會燙，但想說可能是要改善循環、減少疲勞，也就咬牙撐著了。做了幾天的按摩後，身上便開始出現網狀紅疹。

火逼性紅斑最初源起於古時候人們圍繞著火堆或火爐取暖，長時間接觸熱源，皮膚血管擴張、表面色素沉澱，甚至可能萎縮；現代人則因慢性反覆暴露在電暖器、電暖爐的遠紅外線照射下，或是使用電熱毯、暖暖包重複熱敷，都可能造成火逼性紅斑。

有些職業需要接觸熱源，例如：廚房、烘焙、電鍍等，長時間累積下來也可能發生。

之前門診有案例是電腦族習慣將筆記型電腦放置大腿使用，就診時，兩側大腿出現咖啡色的網狀條紋伴隨粗糙皮膚。

愛好按摩的民眾也需注意，雖然藥草球熱敷可以舒緩疲勞、放鬆肌肉，放置時間過長或溫度過高也可能造成局部燙傷，皮膚乾燥或是表皮萎縮、色素沉澱。

慢性的火逼性紅斑會提高皮膚癌的發生率，文獻報告過的案例有皮膚鱗狀細胞癌、梅克爾細胞癌，以及淋巴瘤。

輕微的火逼性紅斑不需特別治療，只要移除熱源，過一段時間紅斑會慢慢淡去。若是出現較嚴重的色素沉澱，則需較久的時間等身體自行代謝，也可用一些美白產品或雷射加速過程。值得注意的是觀察病灶上是否出現外觀異常，表面潰瘍容易流血的突起物？若「有」，則需積極治療。（作者為彭賢禮皮膚科診所主治醫師）