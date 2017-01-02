《愛肝加油站》肝硬化者肝癌治療後 容易合併肝功能衰退
文／許金川
Q：我的父親是肝癌病患，因為肝硬化的關係，無法開刀切除腫瘤，這兩年來已經做過3次動脈栓塞治療。前面兩次做完都還好，兩週前做完第3次栓塞，出院當時還好，最近卻發現他的腳有水腫，肚子脹脹的，胃口也不好。
回診時，醫師說是「白蛋白」太低造成的，請問為什麼會這樣呢？看他這樣不舒服，早知道就不要做第3次栓塞了！
A：臨床上很多肝癌患者都合併有肝硬化，因此肝功能不如一般健康的肝臟理想。肝功能的好壞又會影響到肝癌治療的選擇，所以有些肝癌患者不是腫瘤不適合開刀，而是肝硬化、肝功能太差，手術風險太大，只能選擇其他的治療方式。
至於動脈栓塞治療主要是將供應肝腫瘤的動脈給堵住，讓腫瘤因缺乏血液供應而壞死，但同時也會傷及一些正常的肝細胞，因此，栓塞之後通常肝功能指數都會升高，大約一週至兩週左右就會慢慢恢復正常。
不過由於肝硬化患者肝功能較差、肝細胞再生能力也較不好，所以有部分患者在治療後會出現肝臟功能衰退的情況，包括白蛋白會降低，凝血時間可能延長，甚至黃疸指數也會升高。如果白蛋白太低，就可能出現腹水、腳水腫的症狀，此時若病患沒有合併有肝昏迷症狀，通常會建議多補充高蛋白食物，例如奶、蛋、肉或豆類等，必要時也會直接補充白蛋白，且搭配利尿劑使用，加速水分排除，大部分患者的肝功能應該都會逐漸恢復。
很多病人及家屬在治療後出現副作用時，總會對於接受治療有些懊悔，覺得如果沒有接受治療可能就能免於這些不適。殊不知如果腫瘤放著不處理，隨著病程進展，最後還是會出現黃疸、腹水、腳水腫症狀，嚴重者甚至會腫瘤破裂或發生肝昏迷。
（作者為台大醫學院內科名譽教授、財團法人肝病防治學術基金會董事長）
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標題：《愛肝加油站》肝硬化者肝癌治療後 容易合併肝功能衰退
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