小兒術前發燒咳痰 最好等復元再開刀

2017-01-02

文／許奎

不到3歲的小亮亮，因為常常感冒，被耳鼻喉科醫師診斷為中耳炎，安排門診手術，進行「中耳通氣管植入治療」。

媽媽帶他來做麻醉前評估時，他正在感冒，一下流鼻涕、一下咳不停，媽媽很緊張，一直問麻醉醫師：「請問這樣子還可以麻醉嗎？這樣麻醉會不會有什麼後遺症呢？」

現代人生得少，每個小孩都是爸媽的寶貝，相信所有父母在面臨小孩需要開刀或住院時，都同樣會有緊張的心情，尤其是好不容易請好假，要陪小孩來開刀，小孩卻正好生病了，怎麼辦呢？當天還要麻醉嗎？會不會有後遺症？如果改天再來，結果下次又感冒怎麼辦呢？

首先，手術有分大小，但麻醉沒有分大小，只要是麻醉，不管是全身麻醉或半身麻醉，對病患生命的影響是同等重要。小朋友因為會緊張，無法配合，要開刀就一定得做全身麻醉，更是如此。

小兒病患的呼吸道解剖構造與大人並不完全相同，也因為比較敏感而容易受到刺激，所以小朋友在感冒時進行全身麻醉及氣管插管，發生呼吸道併發症，如支氣管痙攣、呼吸喘鳴等機率，比成年人高出許多。

另外，因為氣管插管是一個體外異物的刺激，也會使得麻醉前的呼吸道症狀在麻醉後更加重，例如痰液變多、咳嗽更嚴重、聲音沙啞等，約需好幾天的時間才能復元。

如果預定開刀的小朋友正好感冒，是否該如期進行麻醉及手術呢？一般建議，如果有發燒、咳嗽明顯有痰、鼻涕或痰液是黃綠色（比較偏向細菌性感染），或是食慾不佳、活力變差、精神有異或嗜睡等情形，都不建議繼續進行常規手術，應該等感冒痊癒之後兩個星期，身體大致復元後，再進行安排手術。

但如果以上症狀都沒有，整體活力、食慾、精神都跟平常一樣活蹦亂跳的話，基本上是可以接受麻醉及手術的，但建議還是要與麻醉科醫師詳細告知及溝通喔！

（作者為部立桃園醫院麻醉科醫師）