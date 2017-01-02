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徐國勇誤食姑婆芋中毒

2017-01-02

當做芋頭猛嗑 送醫後無大礙

〔記者羅添斌、林惠琴／台北報導〕行政院發言人徐國勇昨天在家中吃早餐時，誤食姑婆芋而出現麻、刺等中毒現象，緊急前往新店耕莘醫院治療，已無大礙，隨後返家休息。他說，因為喉嚨發炎，暫時不能發言，「讓我趁機休息二天」。

姑婆芋又稱海芋、山芋、觀音蓮、天荷等，植株全株具毒性，根、莖、葉均不可入菜，所含植物毒素有草酸鈣、氰酸與生物鹼等。

徐國勇昨天上午在臉書發文，還配了一張就醫的照片，表示參加元旦升旗後返家用餐，「看到一大盤芋頭炒芋梗，吃了三塊芋頭，…再夾一根芋梗咬了幾口吞下！阿娘喂！滿口發麻刺痛，接著喉嚨刺痛、到了胃也刺痛！…中毒了！」

為何會誤採、誤食姑婆芋？徐國勇說，家中後院外的山邊種了幾株芋頭，「卻是亂種一通，家人也亂拔一通，然後亂煮一通。」

有友人笑問：「社會政治圈裡有沒有姑婆芋？在刺痛這個社會！」徐國勇回應勿政治化，「新年第一天過厄運，希望往後天天順利。」網友紛紛在臉書祝他早日康復。

衛福部食藥署表示，姑婆芋、芋頭都是天南星科的植物，但可從葉片區分。姑婆芋的葉面是革質的，水珠無法凝結；芋頭的葉片是絨質的，水滴在葉面上會形成小水珠。另姑婆芋葉子表面光滑，葉形是廣卵形、基部呈心狀箭形；芋頭的葉形是盾形、葉脈不明顯。此外，姑婆芋地下根細長且偏黃色，芋頭則是有紫色斑點。

食藥署科長崔秀煒表示，除了姑婆芋，近年最常見是誤食類似「白色雨傘菇」的「綠褶菇」，以及與「山茼蒿」長相類似、但含有生物鹼的「歐洲黃菀」，誤食會造成肝臟損害，甚至危及生命。

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  • 姑婆芋。（食藥署提供）

    姑婆芋。（食藥署提供）

  • 芋頭。（食藥署提供）

    芋頭。（食藥署提供）

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標題：徐國勇誤食姑婆芋中毒


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