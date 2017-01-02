今年遊國家公園 又要傷荷包

2017-01-02

〔記者蕭婷方、甘芝萁／台北報導〕今年起，國旅負擔加重了。

陽明山增九處收費停車場

為了提升觀光品質、落實使用者付費，部分國家公園去年元旦開始實施第一階段收費，比如陽明山國家公園陽明書院、部分停車場，墾丁國家公園貓鼻頭公園也依人頭收費；今年起，陽明山國家公園增加九處收費停車場，太魯閣國家公園也擬於三月規劃錐麓斷崖步道收費。

國家公園向來為旅客所愛，比如昨日迎接二○一七第一道曙光，墾丁龍磐公園接駁遊客數就較去年多出兩成。如何提高旅遊品質，以價制量成為觀光主管機關思考的方向。

陽明山國家公園管理處處長陳茂春昨說明，為了提高停車場轉換率、鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，二子坪、大屯一號、大屯二號及小觀音等九處也開始收費，每小時收費卅元，但訂有平日優惠費率、每日收費上限等。此外，陽明山國家公園線也規劃環境教育帶隊收費服務，預計明年上路。

太魯閣錐麓斷崖古道 擬3月收費

太魯閣國家公園也著手規劃少數據點收費。太魯閣國家公園管理處表示，錐麓斷崖古道現研擬收費中，最快今年三月實施；砂卡礑步道與匯德步道，最快明年收費。不過，內政部原規劃太魯閣國家公園於今年元旦起入園收費，由於部分落石路段改善工程廠商倒閉，進度延宕，加上地方有意見，收費方案將待各界有共識再討論。

中客最愛的墾丁貓鼻頭公園去年五月一日起已開始收費，鵝鑾鼻燈塔票價也自四十元漲至六十元。墾管處統計，今年遊客人數雖減，但整體營收仍增一千多萬元，且現行收費仍較他國便宜，正評估社頂也收費，最快明年實施。

觀光局則表示，目前全台各風景區僅酌收停車、設施使用費等，今年並無調漲計畫。

世新大學觀光系副教授陳家瑜指出，國家公園除了觀光性質外，也兼具保育作用，確有必要向民眾收取門票來維護管理。