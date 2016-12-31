小便逐漸轉茶色 恐急性肝炎作怪

2016-12-31

文／陳信佑

一位35歲的男性公司職員，近日因年終到了，公司業務較為繁重，連續加班已經一個禮拜，但最近幾天卻常常感到力不從心，體力下滑得很厲害，小便顏色也逐漸變為茶色，因而到門診求治。

檢查發現，他的肝功能指數超過1000，黃疸指數也明顯上升，確診為急性肝炎，因而住院治療。

肝臟受到某些感染、藥物、化學物質或酒精的傷害，使得肝臟細胞發生壞死及發炎反應，就稱為肝炎。如果這個過程來得又快又急，臨床上便稱為急性肝炎。

肝細胞一旦發炎、受到破壞，肝細胞內的酵素（如GOT、GPT）會釋放出來，抽血檢查也可偵測出。患者依肝功能受損的程度，症狀可從輕微的疲勞、黃疸，進展到肝衰竭，甚至死亡。

目前台灣的急性肝炎仍以病毒性肝炎佔多數，臨床上常見的是A型、B型及C型肝炎，其中以A型與B型肝炎通常發作時來得較為猛烈；C型肝炎大部分則以慢性持續性肝炎來表現，較少以急性肝炎表現。

除了A型、B型及C型肝炎外，有些年輕人不明原因的肝臟發炎是因感染其他病毒，這些病毒一旦感染人體，通常會引起一系列的發炎免疫反應，肝臟只是其中的一個受害者而已，通常只要好好休息，都會自己痊癒。

值得注意的是，有些人罹患慢性酒精性肝炎而不自知，如果已罹病而又在某次聚會中飲用大量酒精，就有可能轉為急性酒精性肝炎，若不戒酒則預後極差，需特別注意；此外，藥物性肝炎也有可能會引發急性肝炎。

當感覺身體非常疲憊，食慾不振、噁心、嘔吐，或合併輕微發燒、眼睛和皮膚變黃，或是小便的顏色變深，有可能是急性肝炎發作，需盡快就醫治療。

（作者為國泰綜合醫院腸胃科醫師）