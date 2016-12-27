71%民眾：不須急著立法通過同性婚姻

2016-12-27

〔記者鍾麗華／台北報導〕婚姻平權修法昨天初審通過，不過，根據台灣民意基金會調查，在反同團體有效動員下，原本挺同反同旗鼓相當，已轉變成目前反同超前挺同十八個百分點；更有七成一認為現在不須急著立法通過同性婚姻合法化。

反同超前挺同18％

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，民調詢問民眾是否贊成「同性婚姻合法化」？結果顯示，十三．六％非常贊成、廿四．二％還算贊成、廿一．二％不太贊成、卅四．八％一點也不贊成、四．三％沒意見、一．九％不知道。

游盈隆說，此次調查顯示，卅七．八％贊成同婚、五十六％反對，相較於上月調查，四十六．三％贊成、四十五．四％反對，出現「令人驚奇的轉變」。值得注意的是，強烈反對「同性婚姻合法化」的比率達到卅四．八％，超過十一月的廿七％，這是否顯示反同力量有極端化的傾向？值得進一步觀察。

立專法正反意見相當

民調也顯示，有四成四的人贊成立專法，四成四反對，雙方旗鼓相當，游盈隆表示，顯示目前整體社會對「立專法保障同性婚姻權益」主張的共識是零。對於立法時機，有七成一的人認為立法院現在並不須急著立法通過，但有二成三的人不以為然。

對於民調轉變，世新大學性別研究所教授陳宜倩認為，這是反同動員比賽成功，但「平等自由的問題，絕對不能仰賴民意導向」。若要改變長久以來性別刻板印象，需要教育溝通，不是動員比賽，或者政治正確的口號，期待大家要用最大的善意去理解反對方見解並實質溝通，這是討論的起點，而不是終點。

此項調查由台灣民意基金會委託山水民意執行，十二月廿到廿一日以電話訪問全國廿歲以上成年人，有效樣本一○九七份，抽樣誤差在九十五％的信心水準約正負二．九六％。