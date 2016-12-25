音樂治療「雷特氏症」 病童開口叫爸爸

2016-12-25

記者陳文嬋／高雄報導

高雄長庚醫院與台灣雷特氏症病友關懷協會昨舉辦音樂成果發表會，10名病童與家人開起小型音樂會，病童蓁蓁與媽媽一起唱歌、彈琴，樂在其中。

蓁蓁的媽媽在會後說：「音樂治療讓我認識孩子，成功搭起母女溝通橋樑。」

蓁媽在34歲懷孕時，羊膜穿刺檢查正常，不料蓁蓁仍在1歲多發病，多次被誤診是遲緩、腦麻兒，母女兩人南北奔波求醫，直到蓁蓁上國中才確診是雷特氏症，今年參加高雄長庚醫院雷特氏症音樂治療課程，在神經內科醫師洪碧蓮、音樂治療師張乃文協助下，進行音樂治療。

蓁媽昨天說，蓁蓁過去完全不理人，不知道在想什麼，經過7個月的音樂治療，可以集中注意力，觀察家人的行為舉止，用眼神表達想法，看到媽媽唱歌，還能彈琴伴奏，母女倆每天花1小時玩音樂、做復健，讓蓁蓁的手部技能變得更靈活，身心靈均獲得改善。

蓁蓁有睡眠障礙，只要情緒狀況不佳，就會睡不著覺，曾因感冒引發肺炎，住院長達20多天，情緒起伏大，竟4天不睡覺，媽媽在她睡前播放音樂，穩定她的情緒，陪伴她進入夢鄉，改善睡眠品質。

這場歲末感恩音樂成果發表會共有10名病童在家人陪伴下，拿著鈴鼓等物，跟著音樂節拍演奏，演奏3首曲目，醫師及治療師都相當感動，直呼不可思議，場面溫馨感人。

病童妤妤原本會叫爸爸，但雷特氏症發病後，突然就不會叫爸爸，但音樂治療宛如魔法，重新喚起病童塵封已久的記憶，讓她能看著父親叫「爸爸」，令家屬感動不已，期盼政府能大力推廣，未來音樂治療能納入健保給付。

洪碧蓮醫師表示，罕見疾病雷特氏症是先天性神經系統發展異常，發生率約萬分之一，全台約有2300多名病友，但確診病例不到80例。國外有雷特氏症音樂治療的臨床研究，但都僅限單一個案，團體音樂治療研究很缺乏，國內目前僅有高雄長庚進行研究，已提送2017年亞澳小兒神經醫學會，可望成為國際團體音樂治療雷特氏症的觀察研究指標。