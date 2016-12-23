8旬嬤罹胰島素瘤 「酒精注射消融法」免動刀
2016-12-23
記者翁聿煌／新北報導
80歲的李姓阿嬤因為罹患罕見的胰島素瘤，常會冒冷汗、暈眩、血糖過低、易昏厥，半夜還因飢餓難耐需起床進食。醫師建議她開刀切除腫瘤，但阿嬤自覺年紀大、風險太高而拒絕開刀。
改用升血糖藥治療，但因藥物副作用大，最後接受「酒精注射消融法」，逐漸縮小胰島素瘤，如今血糖值和生活都趨於正常。
台北慈濟醫院肝膽腸胃科主任陳建華指出，胰島素瘤是少見病症。根據國外的文獻，發生率僅有25萬分之1，通常發生於20到80歲，也因為病灶不容易被發現，不易治療。
他提醒民眾，若常會冒冷汗、忽然昏厥，或是有長期低血糖現象，務必盡早尋求專業醫師的診治，以防胰島素瘤產生持續性低血糖症狀，造成身體更大的傷害。
陳建華說，胰島素瘤的病灶很小，一般多在2公分以下，不易察覺及診斷，連電腦斷層掃描或核磁共振攝影都不易找出，需用內視鏡超音波才能檢查出來，胰島素瘤90%以上是良性瘤，但仍可能是惡性。
陳建華考量阿嬤的狀況，選擇以「酒精注射消融法」治療她的胰島素瘤，也就是將95%-99%的高濃度酒精，直接注入腫瘤內，讓腫瘤細胞壞死，達到消融目的。
以往因為內視鏡技術尚未成熟，所以不適合治療胰島素瘤，如今可透過內視鏡超音波的探頭導引，找到腫瘤所在位置，再下針將酒精注入腫瘤內。
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