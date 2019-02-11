桃園機場收假日16萬人次 創40年來單日新高

2019-02-11 11:53

〔記者陳宜加／台北報導〕今天是正常上班日，昨天也是春節9天連續假期的最後一天，桃園機場創下40年來單日旅運量最高紀錄。根據桃機公司統計，昨天桃機總旅客數將近16萬人次，但已全力維持疏運順暢。

根據統計，昨天桃園機場旅客運量，客機共計742架次、含加班機114架次，實際旅客總數為15萬9720人次，創下40年來單日旅運人數新高；其中，昨天上午11時起至晚間11時，連續12小時內，入境人數每小時均超過2000人次。

桃機公司表示，感謝「機場服務大聯盟」各單位的通力合作，包括航管、CIQS（航警局、移民署、疾管署、防檢局、海關）、航空與地勤公司、各駐站廠商與機場聯外交通單位，在機場全體超過200個公民營單位的全力投入下，今年9天春節連假機場疏運工作才能運作順暢，提供國人及世界旅人高品質的飛航服務。

桃機公司預估，今天出入境客機共計724架次、含加班機89架次，預估旅客量為14萬744人次。而因應華航罷工影響，桃機今天華航班機取消22架次，包含出境9個航班、入境13個航班，預估影響旅客人數約3893人。

桃機公司呼籲，出國旅客與接送機民眾應注意航空公司最新訊息，將持續注意罷工事件發展，盡全力妥善安排停機位、旅客導引安置服務與航廈秩序維持事宜，將事件衝擊降至最低。

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