北台灣、東部今濕冷 明起回溫日夜溫差大

2019-02-11 06:16

〔即時新聞／綜合報導〕今日持續受東北季風影響，北部及東半部雲量仍多並有局部短暫雨，加上水氣增多，降雨範圍會比昨天更廣，上午前雨勢主要分布在新竹以北包括基隆北海岸一帶，下半天後基隆北海岸及大台北東側仍易有雨，宜蘭、花蓮及台東的降雨機率也會提高，至於中南部整天仍為多雲到晴的天氣。

今日溫度方面，清晨各地偏冷，中部以北低溫約14到16度，其他地方則在18到20度，白天北台灣仍偏涼，高溫約20度上下，其他地方則在24、25度以上，中南部更可達到28、29度，日夜溫差大，請民眾適時調整穿著。

今日空氣品質部分，雲嘉南以北擴散條件較佳，空氣品質多為「良好」至「普通」等級；清晨西半部地區易有低雲或局部霧影響能見度；北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖地區為「良好」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及金門地區為「普通」等級，高屏空品區位於下風處、風速偏弱，局部區域短時間可能達「橘色提醒」等級。

週二（12日）起東北季風減弱，白天氣溫雖回升但清晨仍涼，西半部日夜溫差大，各地低溫約15到19度，西半部日夜溫差大；週二至週四（14日）水氣不多，僅東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

週五（15日）起水氣稍微增加，除東半部地區及北部山區仍有局部短暫雨外，北部平地降雨機率也會提高。週六（16日）將有另一波東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

國際都市氣象：

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