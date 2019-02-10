春節人潮強強滾 竹山紫南宮發財金借還合計逾6000萬

2019-02-10 14:45

〔記者佟振國／南投報導〕香火鼎盛的南投縣竹山鎮紫南宮，春節連假吸引近20萬信眾湧入，除了排隊索取錢母，許多人也向土地公借發財金或是還金謝神，廟方統計年假期間信眾借出的發財金約2500萬元，還金數目更上探3500萬元，借、還金均較去年春節增加1成。

春節9天連假今天結束，許多民眾已經返家或工作崗位，準備明天上班、上學，南投縣許多風景區人潮銳減，但竹山紫南宮還是人潮滾滾，廣場上擠滿祈福求發財的民眾，有人擲茭帶金雞母回去鎮宅平安發財，或到招財進寶前轉元寶、鑽金雞孔，最重要的還是向土地公借發財金。

紫南宮表示，今年春節連假借出的發財金逾2500萬元，不少人也來還金謝神，金額約3500萬元，借、還金數目均較去年春節增加1成，借、還金合計也破6000萬元。

雖然年假結束，但紫南宮的新春活動陸續登場，2月17日有過五關送錢母，限量1000名；2月19日元宵節有擲平安桃、擲金錢龜，晚間還有提燈踩街送錢母，限量800名；2月20日即正月16日有傳統的「呷丁酒」，這項活動去年已準備高達10萬份的丁酒請大眾品嘗，今年也不會少於此數量。

2月24日、3月17日與4月21日各有1場八通關古道社寮支線的健行贈豬年錢母活動，3場都各限250名參與，活動前10日左右將於紫南宮臉書、官網公告。

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