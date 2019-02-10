什麼？南庄「桂花巷」老街 原來竟沒產桂花

2019-02-10 12:04

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣南庄鄉桂花巷老街遠近馳名，桂花冰、桂花釀也是遊客造訪南庄必吃美食，桂花儼然成為南庄名產，但曾長住南庄的爆米香師傅賴咏華造訪在地文史工作者及農會，發現當地並無農民種植桂花，「桂花巷」之名源自2000年地方推動社造，以在地老麵店店名為意象，卻陰錯陽差成為南庄代名詞，也促成現今美麗的誤會。

許多遊客到南庄必定聯想到桂花，尤其香味濃郁、沁甜可口的桂花食品更是擄獲許多人的味蕾，但賴咏華近期拍影片尋找南庄桂花的由來，先詢問南庄鄉農會，發現原來南庄農特產品以桂竹筍、酸菜、黑木耳、甜柿等，但並無農民種植桂花，當地販售的桂花產品多為進口。

隨後賴咏華再造訪在地文史工作者、南庄愛鄉協進會理事長邱一帆，一聊才得知是2001年時，當地進行社區總體營造桂花巷空間改造計畫時，因在地人早期習慣到名為「桂花巷」的老麵店吃麵，口耳相傳才慣以桂花巷稱呼該條老街，地方也以桂花巷這個名稱作為社造的意象。

但也因為這個美麗的誤會促成桂花巷老街成為南庄代名詞，也衍生許多桂花商機；而賴咏華為尋找在地代表性老味道，繼續探訪文史工作者及耆老，發現許多在地人共同回憶是客家紅麴，他也動手向婆媽們學習古法製作道地紅糟，並製成南庄口味的紅糟爆米香，讓更多人發現南庄的另一面。

「從泥土到嘴唇」

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