韓粉怨旗津鳳螺太貴 鄉民酸：響應韓市長發大財

2019-02-09 22:10

〔即時新聞／綜合報導〕邱姓網友指控，為了支持韓國瑜，特地揪團去高雄，沒想到在旗津海產店花費500元後，卻拿到超小顆鳳螺，讓不少「韓粉」拜託韓市長究辦。不過PTT鄉民狠酸，「你不掏錢他怎麼發大財」、「響應韓市長發大財不好嗎」也有鄉民指出，新鮮的鳳螺本來就不便宜。

原PO在臉書說，為了支持韓市長，過年期間和友人到高雄遊玩，年初三到旗津某家海產店用餐，點了1道500元的烤鳳螺（1斤600元）。但原PO認為，烤鳳螺太小顆，有1顆甚至只有1粒花生米大，反問老闆，「鳳螺怎麼沒有展示的大？」老闆僅回，「你又沒有說，就依照我們的處理了」。

原PO相當不滿，覺得店家惡質，被店家當「盤子」。下方韓粉網友回應，「韓市長應該要殺一儆百來維持價位一定的標準，別讓這些老鼠屎壞了一鍋粥」、「市長要究辦，否則會白忙一場」、「投訴到高雄的觀光處（局）」。

鄉民們卻反嗆原PO，「幫高雄店家拼經濟，韓粉看不懂嗎」、「窮人不要妨礙發大財」、「響應韓市長發大財不好嗎？」部分網友質疑，若真覺得貴大可不吃，怎麼什麼都扯到市長。網友也說，新鮮鳳螺不便宜，而且原PO在過年期間消費，當然貴一些。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/