「九命浪貓」墜12樓砸破車窗 美女畫家即刻救援

2019-02-09 16:18

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕有隻黑色浪貓大年初一從新竹市金竹路12樓頂墜樓，砸破轎車後擋風玻璃，隨即一跛跛離去，美女畫家「丸子」目擊，迅速動員救援，誘貓送醫搶救，所幸傷勢只有氣胸，只需再照護幾日，狀況穩定就可出院。

丸子說，大年初一她出門餵流浪犬，回家途中只見一團黑色東西從天而降，對著「砰」的好大一聲巨響，還來不及反應到底發生什麼事，就看到路旁轎車後擋風玻璃破掉，一隻黑貓摔落車上！貓兒隨即跳下地面，再爬起來，但有點拐，最後她將貓趕到巷內，通報「浪愛傳遞」的邵姓愛貓人率領4人，花了4個小時才成功誘捕墜樓浪貓送醫。

車主霸氣：貓的生命比較重要

車主下樓查看，發現愛車後擋風玻璃竟遭不明物體砸破，一度以為被人砸車，報警處理。後來丸子與郭姓車主聯絡，才知道「兇手」是隻墜樓浪貓，車主也大氣地說，貓的生命比較重要，車修好就好了！

丸子說，黑貓的骨頭沒問題，但胸腔內有空氣，看來高處掉落導致了氣胸，目前住在氧氣房療養治療中。查證確定牠是流浪貓，未來傷勢好轉後，沒人認養的話，她就會將貓帶回家養。

新竹市動保所說，貓咪的動作敏捷，有肉墊和關節緩衝吸收衝擊。一般常見的傷害是撞擊部位無法承受衝擊而骨折，也有可能因身體衝擊而導致氣胸、血胸、膀胱破裂或是腦震盪，嚴重甚至死亡。每年有很多貓不慎從高處墜落送命，為了喵星人安全，飼主要關好家中門窗，別讓牠隨意亂跑。

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