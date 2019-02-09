松山霞海城隍廟發錢母吸人龍 今年抽到「中吉籤」

2019-02-09 11:29

〔記者周彥妤／台北報導〕今天初五開工迎財神，股票族相傳靈驗的台北市松山霞海城隍廟，照例發放招財錢母，再現綿延至對面騎樓的排隊人龍。排第一的彭先生，家住苗栗連四年搶得頭香，初四早上就來排隊。另外，廟方今年抽出的「台灣經濟財運籤」為「中吉籤」，籤詩指示只要守孝道、盡忠信，福祿自然來，也不會受禍患所侵。

初五開市開工日，松山霞海城隍廟按例迎請五路財神爺下凡，並發放招財錢母給信眾，今年更加碼發放至3萬份。信眾除了拜財神、拿錢母及摸元寶，也搶摸財神爺鬍鬚，求取財運亨通。

現場排隊人龍繞了好幾圈，對面騎樓也盡是人潮，不少人更在前一天通宵排隊，還有人備妥小椅子，一邊閱讀書報打發等候時間。

松山霞海城隍廟秘書陳美雲表示，今年廟方抽出的台灣經濟財運籤為中吉籤，內容為「衣食自然生處有。勸君不用苦勞心。但能孝悌存忠信。福祿來成禍不侵。」

她解釋，財神爺的指示大意為吃穿自有安排，別煩惱太多，盼大家遵守孝道、待人忠信，福祿自然來，也不會受禍患所侵。

她也提到，今年排隊領錢母的人潮，比起去年多很多，很多信眾都是在前一天就通宵排隊，人潮繞了好幾圈。另外，廟方每年除了在初五讓信眾摸財神爺鬍鬚，另外在農曆三月十五財神聖誕日也會開放，平日則不開放。

今年首位領取錢母的彭先生表示，他家住在苗栗，初一北上到指南宮拜拜，初四早上9點多就到松山霞海城隍現場排隊，今年是連續第四年排第一，希望一切都順利。

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