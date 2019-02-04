樂透！美國人到西螺過台灣年領到太平媽祖美元紅包

2019-02-04 15:45

〔記者廖淑玲／雲林報導〕美國人到西螺過台灣年，今天到西螺福興宮體驗台灣人除夕氣氛時領到太平媽祖的一元美金紅包，讓一家人開心不已，廟方今晚12點開廟門搶頭香，歡迎大家來當「頭香狀元」。

來自美國維吉尼亞州的莎曼姍一家4口到台灣訪友，要在西螺過過中國年，今天下午在西螺福興宮時，廟方人員特別送他們一人一個豬年的一元美金大紅，讓他們開心不已，直說在台灣還能拿到美金紅包，感覺特別新鮮、很好玩。

西螺福興宮今晚除夕夜發送一元美金紅包，今年加碼準備7600個，由於西螺福興宮搶頭香、發美金紅包邁入第15年，廟方強調，若有信徒集滿12生肖還有神祕驚喜禮物可拿，歡迎全國民眾共襄盛舉。

今晚西螺福興宮太平媽守歲團圓迎春系列活動，自晚間9點開始，屆時雲林縣長張麗善將到場發送福袋，表演節目融合傳統與創新，晚上10點20分施放祈福氣球，晚上11點炮炸年獸和舉傳統竹火把遊街，精彩不斷電。

重頭戲則在晚間12點準點開廟門，搶頭香，分發美金限量開運紅包，福興宫董事長楊文鐘祝福拿到紅包的民眾，都能大吉大利、財源廣進，歡迎大家一起來。

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